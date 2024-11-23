單厚之：王金平要選主席　兩岸論述才有份量

單厚之。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北11月23日電（記者 黃筱筠）中國國民黨籍前“立法院長”王金平近日前往漳州祭祖，並與大陸國台辦主任宋濤會面，王並提及建立“兩岸共識”等看法。媒體人單厚之接受中評社訪問表示，王金平從擔任“院長”時就很想要在兩岸有作為，但兩岸交流鋪陳略顯不足。如果王沒有位置提出兩岸論述，也不會引起太大討論，所以假使黨籍台中市長盧秀燕不想親自選國民黨主席，或許可指定代理人，由王金平參選。一但有黨主席位置，王發言自然有聲量。



單厚之強調，有黨主席位置才能有正當性去提出兩岸論述，所以現在就看盧秀燕怎麼想，有意競爭大位者，最好是盧自己選，要大選的人最好黨權抓在手上，否則難保不會被換掉。如果不選，和王金平合作是一條出路，若王選黨主席，做這些事情就會合理許多。另外，盧王結盟一定會拉“立法院長”韓國瑜，“盧王韓結盟一定選得上黨主席”。



單厚之，資深媒體工作者，曾任《中國時報》、《聯合報》、《蘋果日報》等多家媒體記者，擔任過前“立法院長”王金平辦公室幕僚，現為媒體評論員。



外界解讀可能受到王金平登陸引起的效應，國民黨主席朱立倫本周罕見在中常會上拋出“中華民國”是我們的“國家”，《“中華民國憲法”》是我們的脊梁；“中華民國”的根就是中華民族，本則是中華文化。



單厚之認為，王金平還是“立法院長”時，提出四條件登陸就想要在兩岸有作為。但是這次去大陸，陸網民對他並沒有特別好感，台灣內部好像也沒有激起太大討論。因為兩岸交流鋪陳不足，論述要有高度，王金平目前訪陸，沒有講出新的兩岸論述架構。提及中華民族都是不痛不養，不會獲得反對或是贊成，加上現在王沒有位置就沒有代表性，可能只是王金平比較不是這麼統一色彩的國民黨人。

