清大、華大整併　劉維琪：少子化需主動出擊

中華大學校長劉維琪。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹11月23日電（記者 盧誠輝）新竹清華大學將整併工學院出身的新竹老牌私校中華大學成立半導體科技園區，該消息在22日傳出後震撼各界。中華大學校長劉維琪接受中評社訪問表示，台灣私校多年來面對少子化的衝擊都面臨經營困境，與其坐以待斃被迫等待退場，不如主動出擊尋找與爭取對所有教職員生最有利的方案與出路。



劉維琪提到，中華大學並不是因為虧損或財務狀況出問題才被迫做這件事情，學校這幾年的現金加銀行存款約還有新台幣近7億元的資產，學校是在整體財務狀況都非常健康的情況下，主動出擊去做這件事情，因為這樣學校才有辦法掌握主動權，去做對所有教職員生與社會都更好的事情。



劉維琪，美國西北大學管理學院博士，曾任“行政院”政務顧問、台灣高鐵董事長、國際票券金融董事長、中山大學校長、“教育部”高等教育司司長、私立學校教職員退撫儲金管委會董事長，現為中華大學校長。劉在擔任台灣高鐵董事長任內，成功解除破產危機，讓台灣高鐵轉虧為盈，這次又提出台灣首例的公私立大學整併方案，引發各界關注。



劉維琪指出，中華大學跟新竹清華大學的交流合作與探索各種可能性已經有一段時間了，學校最近也注意到新竹清華半導體學院正在尋覓適當的地點要興建大樓，而中華大學因緊鄰新竹科學園區，擁有得天獨厚的地理條件，因此在學校董事會討論過後，決定啟動兩校整併協商方案，未來兩校整併若能成功，校地將無償捐給半導體學院使用。



他說，中華大學董事長楊勝翔也認為兩校若能成功整併，不管對中華大學、新竹清華大學或半導體產業來說都是三贏的策略。第一贏是中華大學可以讓所有教職員生的權益更受到保障，第二贏是能為新竹清華大學半導體學院急於尋覓校地提供解方，第三贏是緊鄰竹科的校地可以就近培育人才，讓台灣半導體產業直接受惠。

