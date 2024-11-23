介文汲：賴是不受控的自走砲　美國不放心

台灣前駐紐西蘭代表介文汲。（中評社 資料照） 中評社台北11月23日電（記者 楊騰凱）“總統府”22日召開記者會宣布賴清德將出訪南太平洋“友邦”，但未透露過境美國何地。台灣前外交官介文汲向中評社表示，出訪南太就路線而言過境美國本土機率不大，畢竟賴一講話就讓兩岸兵兇戰危，可能製造意外，使得美國對他不是很放心，也不會特別歡迎。



府方22日召開記者會宣布賴清德出訪南太平洋“邦交”國行程，預計11月30日出發前往帕勞、圖瓦盧、馬紹爾群島等台灣位於南太平洋的“友邦”訪問，並於12月6日返抵台灣。但記者會上並未宣布過境美國的規劃。



蔡英文2016年520上任後，6月隨即首度出訪中南美洲巴拉圭、巴拿馬，並過境美國邁阿密與洛杉磯。



介文汲為政治大學外交系、比利時布魯塞爾自由大學國際關係系雙碩士，曾任台駐美代表處“國會”組組長、駐美代表處政治組組長、“經濟部”經貿談判代表辦公室副總談判代表、駐紐西蘭代表等，在台灣外交系統有30年工作經歷。



介文汲指出，外界傳聞美國沒有同意讓賴清德過境本土，這件事聽聞已久，其實出訪“邦交”國是其次，過境美國才是重點，現在去到南太，是要增加對這些國家的援助，還是“邦交”出問題要去挽救？其實政治意義並不大，假設往中南美的“邦交”國去，路線安排上較能過境美國，這次既然沒有要去中南美洲，自然也就沒有過境美國本土的借口。



介文汲表示，看起來出訪南太平洋“邦交”國是退而求其次的選擇，就路線上來說，訪問南太平洋勢必難以過境美國本土，如果最後賴清德只能過境夏威夷，比起過境美國本土，意義差距相當大。

