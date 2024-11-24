藍全代會今桃園登場　2千人齊聚團結戰力

國民黨第21屆第4次全國代表大會暨130周年黨慶今日盛大開幕。（中評社 盧誠輝攝） 中評社桃園11月24日電（記者 盧誠輝）中國國民黨第21屆第4次全國黨代表大會暨130周年黨慶今日在桃園會展中心盛大開幕，一早就有逾2千人陸續湧進會場，這次活動有別以往，融入國民黨青年到美國、澳洲與新加坡的參訪經驗，力求從視覺、內容、活動體驗，全方面展現130年老店年輕化、國際化的深度改革成果。



國民黨發言人楊智伃表示，這次黨慶活動將由包括“經典回顧”、“縣市團結攜手展望”、“打擊弊端行使正義”、“攜手對話世代共創”等4個部分組成，希望透過連結130年前孫中山創立“興中會”的歷史瞬間，到這3年多來在國民黨主席朱立倫帶領下，國民黨擴大地方執政版圖到15縣市、贏回“國會”最大黨、打造最有戰力和國際化青年戰隊的成果。



楊智伃指出，這次黨慶活動將由3組青年世代的主持人分3階段輪流上台主持，第1階段將由國民黨洪孟楷和陳菁徽打頭陣，第2階段則由桃園市議員凌濤與台北市議員柳采葳接力登場，第3階段才由國民黨發言人團隊楊智伃和鄧凱勛擔綱主持。值得注意的是，國民黨青年黨員吳亮儀會從頭到尾都待在台上和3階段主持人分工合作，展現國民黨青年戰隊的實力。



楊智伃提到，在“攜手對話世代共創”的環節中，將由國民黨新創結合AI與青年團、青工會的“KMT STUDIO”葛如鈞召集人引言，後續將由20位青年團的新世代青年朋友，帶10位資深晉齡黨員，在全黨見證下世代傳承。另外，本次活動國民黨也邀請了超過50位外國使館與外國媒體朋友到現場觀禮。