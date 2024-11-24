馬英九痛批賴“新兩國論”　無必要也辦不到

馬英九今日在國民黨全代會再次痛批賴清德。（中評社 盧誠輝攝） 中評社桃園11月24日電（記者 盧誠輝）中國國民黨第21屆第4次全國代表大會暨130周年黨慶今日在桃園會展中心盛大開幕，馬英九也出席，他在活動開場致詞時再次痛批賴清德，強推“兩國互不隸屬”的“新兩國論”，用“中華民國”來包裝他長期的“台獨”主張，他認為賴此舉“既無必要，也辦不到，更不務實”。



國民黨第21屆第4次全國代表大會暨130周年黨慶今日在桃園會展中心盛大開幕，一早就有逾2千人陸續湧進會場，這次活動將有別以往，融入國民黨青年到美國、澳洲與新加坡的參訪經驗，力求從視覺、內容、活動體驗，全方面展現130年老店年輕化、國際化的深度改革成果。



馬英九指出，過去這幾年，國民黨在主席朱立倫的傑出領導下，非但在縣市長選舉中大有斬獲，在“立法委員”選舉中更讓國民黨成為“國會”最大黨，“立法院長”也由國民黨“立委”韓國瑜選上擔任，這是前所未有的成功。而國民黨“立法院”黨團總召傅崐萁在“立法院”調和鼎鼐，奔走協商，讓國民黨“立法院”黨團與友黨發揮極大戰力，促進“國家”進步與社會和諧。他個人要向朱、韓、傅與全體“立委”同志，表達由衷的敬佩與感謝之意。



馬英九提到，民進黨過去執政八年，政績甚差，貪腐連連，造成社會不安，民怨沸騰。例如前桃園市長鄭文燦涉嫌重大貪瀆案，台南市府涉嫌光電弊案、前高雄市副市長陳啟昱涉嫌台鹽弊案逃亡案，到最近“司法院”大法官會議針對死刑與“國會”改革案“釋憲”所作的判決，各界多認為不符社會期待。而最近“勞動部”官員居然涉嫌霸凌部屬，造成當事人輕生的荒誕事件，引發各界譁然。