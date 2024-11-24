韓國瑜驚喜現身全代會　盼兩岸和平互利

韓國瑜今日驚喜現身國民黨全代會。（中評社 盧誠輝攝） 中評社桃園11月24日電（記者 盧誠輝）中國國民黨第21屆第4次全國代表大會暨130周年黨慶今日在桃園會展中心盛大開幕，“立法院長”韓國瑜也驚喜現身，他在全代會中提出工作報告，強調“立法院”是一個數人頭不是比拳頭的民意殿堂，民主制度並不能斬盡天下不平。他期盼兩岸和平互利，跟上國際的腳步，符合人民的期望。



國民黨第21屆第4次全國代表大會暨130周年黨慶今日在桃園會展中心盛大開幕，一早就有逾2千人陸續湧進會場，這次活動有別以往，融入國民黨青年到美國、澳洲與新加坡的參訪經驗，力求從視覺、內容、活動體驗，全方面展現130年老店年輕化、國際化的深度改革成果。



韓國瑜在報告中表示，本屆“立院”是三黨不過半，113位“立法委員”將近一半屬於新兵“立委”，雖然大家理念不同、立場迥異，卻也都是代表著“中華民國”在台澎金馬的2300萬人民而負笈擔簦。回想30多年前，他第一次當選“立法委員”，每天躊躇滿志、磨刀霍霍，總想要在行政部門面前拔刀斬盡不平事。



韓國瑜指出，轉眼30多年後，他第一次擔任“立法院長”，看著委員跟官員們的針尖麥芒、你來我往，他深知民主制度並不能斬盡天下不平，但它讓我們得以在這樣一個神聖的殿堂裡傳達民意、各抒己志，並讓整個“國家”有機會為2300萬人民路見不平、謀取太平，所以在過去這一段時間，無論過程種種衝突、磨合、努力,都在在展現了民主的不易與可貴。



他強調，本屆“國會”發生很多議事上的對抗紛擾，這些對抗紛擾均考驗著“我國”民主的內化與進化，民主能否經過理性思辨而更上層樓，需要朝野共同的努力。再者，民主立基於溝通之上，朝野各方應盡力異中求同，找到殊途同歸的上上之策，如最終仍無法化解歧見，只能秉持少數應服從多數的原則訴諸表決。畢竟，“立法院”是一個數人頭不是比拳頭的民意殿堂。



韓國瑜提到，“立法院”第2會期將有“114 年度‘中央政府’總預算案”、“前瞻基礎建設計劃第5期特別預算案”及“113 年度‘中央政府’總預算追加預算案”等多項預算案、財政收支劃分法、“考試院”、“司法院”及 NCC 委員、公平會委員等人事同意權案等重要議題，他將繼續本著尊重各山頭、包容諸海面的態度來面對紛擾爭議，促進“國會”在和諧有序的交流中，通過各項福國利民的議題法案，讓國家繁榮發展，兩岸和平互利，跟上國際的腳步，符合人民的期望。