朱立倫：中華民族文化是根本 不容摧毀

朱立倫在國民黨全代會致詞。（中評社 盧誠輝攝） 中評社桃園11月24日電（記者 盧誠輝）中國國民黨第21屆第4次全國代表大會暨130周年黨慶今日在桃園會展中心盛大開幕，國民黨主席朱立倫致詞時喊話表示，中華民族及中華文化是“中華民國”的根本，不容許“台獨”勢力摧毀脊梁和根本，也不容許綠色霸權繼續進行民主獨裁。



國民黨第21屆第4次全國代表大會暨130周年黨慶今日在桃園會展中心盛大開幕，一早就有逾2千人陸續湧進會場。藍營大咖也齊聚一堂，包括吳伯雄、馬英九、洪秀柱等歷屆黨主席都出席、“立法院長”韓國瑜與藍營執政的各縣市首長也幾乎全員到齊。



朱立倫指出，2022年九合一大選時，國民黨用“為人民拚好日子”，用團隊作戰、十全女力、區域整合戰術，讓“14+1”縣市全面執政，2024年更團結一致贏回“國會”，成為“立法院”最大政黨，跟在野力量共同扮演強力制衡角色。



朱立倫提到，上個月面對民進黨在基隆發動的“惡罷”行動，國民黨用善良的力量團結力挺基隆，用團結力量共同守護基隆，全力支持基隆市長謝國樑戰勝惡罷。國民黨擁有的最大力量就是團結，衹有團結才能面對民進黨政治、黨部、網軍甚至司法追殺，衹有團結才能一次一次打贏選戰。



他說，國民黨在“國會”是負責任的政黨，在“立法院長”韓國瑜跟黨團共同努力下，推動福國利民的法案跟預算，“國會”必須改革，讓陽光重新照入“國會”，修改25年來從未動過的《財劃法》，一定要大幅度修正，還給台灣地方自治精神，還給地方公道。



朱立倫強調，創建“中華民國”、守護“中華民國”是國民黨的責任，“憲法”是“中華民國”的脊梁，中華民族是根，中華文化是本，一起捍衛根本、守護脊梁。民主自由是國民黨的信念，不容許“台獨”勢力來摧毀脊梁、破壞根本，國民黨會跟全世界民主國家站在一起，繼續深化台灣民主，不容許綠色霸權繼續進行民主獨裁。



朱立倫期盼，國民黨每個黨員都要全力解決民怨，解決低薪、高房價、少子化等困難，永遠和民眾站在一起，發展民生經濟，讓人民過好日子。國民黨捍衛“中華民國”、守護民主自由，為人民拚好日子是中心理念，也是創黨初衷，大家一定要牢記孫文遺囑，革命尚未成功，同志仍需努力，為“中華民國”打拚，攜手共創陽光台灣。