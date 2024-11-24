韓國瑜提四堅信：國民黨是兩岸和平最大力量

韓國瑜今日在藍全代會致詞。（中評社 盧誠輝攝） 中評社桃園11月24日電（記者 盧誠輝）中國國民黨第21屆第4次全代會暨130周年黨慶今日在桃園會展中心盛大開幕。出席的“立法院長”韓國瑜致詞時表示，入黨就像和老婆相處一樣，他知道很多藍營基層黨員對國民黨充滿抱怨，甚至是恨鐵不成鋼，但藍委在“立法院”仍然奮勇向前，包括陳玉珍和陳菁徽的表現都相當令人感動。



韓國瑜也提出四個堅信，他堅信國民黨是維護“中華民國”最重要的一股力量，國民黨的存在是維護中華文化道統最重要的一股力量，堅信國民黨強而有力的存在，是保護台澎金馬安全最重要的力量，也堅信國民黨強大的存在，是保障兩岸和平發展、兩岸交流最大一股力量。



國民黨第21屆第4次全國代表大會暨130周年黨慶今日在桃園會展中心盛大開幕，一早就有逾2千人陸續湧進會場。藍營大咖也齊聚一堂，包括吳伯雄、馬英九、洪秀柱等歷屆黨主席都到場出席、“立法院長”韓國瑜與藍營執政的各縣市首長也幾乎全員到齊。



韓國瑜指出，回顧這幾十年，一路走來真的衹有一句話可以形容，那就是“一個老婆一個黨”，結婚不見得是初戀，但加入國民黨百分之百是。第一次加入政黨，就像夫妻一樣會在家吵吵鬧鬧、心生不滿，然後為了孩子、為了家庭繼續走下去，對國民黨有的時候心生不滿、充滿抱怨，甚至有憤怒情緒，總結衹有一句話就是“恨鐵不成剛”。



韓國瑜認為，從家庭、政黨、政治工作也好，都是希望國民黨越來越好的信念，看到民進黨執政，相信各位在座，還有廣大的台灣民眾都能感覺到，民進黨執政真的是太差，很多地方要靠國民黨來監督。



他感嘆，自己年紀一天天大，夕陽也即將西下，但暮然回首，還是對國民黨充滿信念，他堅信國民黨是維護“中華民國”最重要的一股力量，國民黨的存在是維護中華文化道統最重要的一股力量，堅信國民黨強而有力的存在，是保護台澎金馬安全最重要的力量，也堅信國民黨強大的存在，是保障兩岸和平發展、兩岸交流最大一股力量。



韓國瑜呼籲黨內所有同志，多多鞭策與鼓勵國民黨，他說，但是在三黨不過半的情況下，國民黨的“立法委員”非常辛苦，但藍委仍然奮勇向前，令人感動。尤其藍委陳玉珍已經掉了一顆大牙、陳菁徽差一點人命都丟掉，每個“立委”在“立法院”衝刺時，如果對國民黨有所期待，甚或有所不滿，都請所有的好朋友們多給一點鼓勵。



韓國瑜期盼，在黨團總召傅崐萁、黨團三長的領導下，未來“立法院”表現會越來越好，也會讓國人同胞對國民黨充滿更多信心，讓執政的民進黨各種荒腔走板，能夠匡正走向更好的執政道路，走向不腐敗的執政道路。他相信國民黨強而有力的存在是最重要的，所以拜託各位黨代表繼續鼓勵、鞭策國民黨。