藍黨代表要求黨中央積極論述統一

連勝文裁示把黨代表提案國民黨實踐兩岸統一進程的意見送中央委員會研處。（中評社 盧誠輝攝） 中評社桃園11月24日電（記者 盧誠輝）中國國民黨第21屆第4次全代會暨130周年黨慶今日在桃園會展中心盛大開幕，黨代表劉旭明發言時表示，國民黨害怕被選民認為“紅統”，不利於選舉，所以要國民黨講統一很難嗎？國民黨應該要讓全台同胞知道，國民黨講的統一前面還有自由民主，追求14億人的民主，要讓台灣人知道這個差別。



國民黨第21屆第4次全代會暨130周年黨慶今日在桃園會展中心盛大開幕，一早就有逾2千人陸續湧進會場。藍營大咖也齊聚一堂，包括吳伯雄、馬英九、洪秀柱等歷屆黨主席都到場出席、“立法院長”韓國瑜與藍營執政的各縣市首長也幾乎全員到齊。



黨代表劉旭明在全代會上提案發言指出，追求民主，實踐國家統一，是“中華民國”的建國理想，也是避免兩岸戰爭，確保世界和平應該走的方向。重建中國國民黨民主制度，實踐中國國民黨創黨理想，但現在國民黨因為害怕被選民認為“紅統”，會不利於選舉，所以要國民黨講統一很難嗎？



劉旭明提到，國民黨應依“國家統一綱領”進程實踐兩岸統一，且國民黨的統一前面還有自由民主，是在自由民主憲政下以一個中國框架下的統一，要把民主普及於中國大陸，國民黨的民主是14億人的民主，宏觀性遠大於民進黨，要讓台灣人知道這個差別。



他說，賴清德說民主是台灣的DNA，國民黨的民主與民進黨民主最大不同點在於範圍，民進黨用民主侷限在台灣，國民黨則是包含大陸。



劉旭明強調，國民黨的兩岸政策是九二共識，一中各表，兩岸共同遵守一個中國基本原則，政治上爭議擱置不談，與政治無涉的經濟、社會、教育等可以先進行。他建議國民黨積極論述，作為2028年重返執政主軸。主持全代會的會議主席、國民黨副主席連勝文則回應表示，會把提案意見送中央委員會研處。