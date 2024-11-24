王金平缺席全代會　洪秀柱：可能有自己的事

王金平今日缺席藍全代會引發關注，洪秀柱說就算王要選黨主席也很正常。（中評社 盧誠輝攝） 中評社桃園11月24日電（記者 盧誠輝）中國國民黨第21屆第4次全代會暨130周年黨慶今日在桃園會展中心盛大開幕，國民黨前主席洪秀柱今日也應邀出席，針對國民黨前“立法院長”王金平缺席全代會一事，洪受訪緩頰表示，王可能有自己的事，不要因為王不來而有其他想法，但就算王出來選黨主席也很正常，沒什麼關係。



國民黨第21屆第4次全代會暨130周年黨慶今日在桃園會展中心盛大開幕，一早就有逾2千人陸續湧進會場。藍營大咖也齊聚一堂，包括吳伯雄、馬英九、洪秀柱等歷屆黨主席都到場出席、“立法院長”韓國瑜與藍營執政的各縣市首長也幾乎全員到齊，但卻獨缺前“立法院長”王金平、現任“立法院副院長”江啟臣和國民黨前主席連戰與吳敦義等4人。



針對最近成立智庫、倡議新兩岸政策論述的王金平缺席全代會一事，洪秀柱指出，王可能有自己的事情，不要把每個人的行為都說成背後有其他特別動機，王不來一定有其他事情，不要因為王不來而有其他想法，就算王要出來選黨主席也很正常，沒什麼關係。



藍委陳玉珍也緩頰說，王金平可能有其他行程，黨代表沒有說全到才是真心，大家都很用心。另一位藍委牛煦庭則認為，王是黨內大前輩、年紀也稍大，或許有自己私人安排，他相信王有與黨中央溝通過，希望大家不要因為王沒有來全代會就做過度解讀。