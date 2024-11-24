洪申翰接“勞長”　徐巧芯：驚嚇過於驚喜

徐巧芯認為洪申翰接任勞動部長是提油救火。（中評社 盧誠輝攝） 中評社桃園11月24日電（記者 盧誠輝）中國國民黨第21屆第4次全代會暨130周年黨慶今日在桃園會展中心盛大開幕，藍委徐巧芯受訪時，針對綠委洪申翰將接任“勞動部長”一事表示，她得知洪將接任“勞動部長”後，真的是驚嚇過於驚喜，他認為“勞動部”的霸凌事件會繼續延燒下去，而讓曾吃案的綠委當“勞動部長”，根本就是提油救火。



國民黨第21屆第4次全代會暨130周年黨慶今日在桃園會展中心盛大開幕，一早就有逾2千人陸續湧進會場。藍營大咖也齊聚一堂，包括吳伯雄、馬英九、洪秀柱等歷屆黨主席都到場出席、“立法院長”韓國瑜與藍營執政的各縣市首長也幾乎全員到齊，但卻獨缺前“立法院長”王金平、現任“立法院副院長”江啟臣和國民黨前主席連戰與吳敦義等4人。



徐巧芯指出，洪申翰今年2月就知道“勞動部”存在嚴重的霸凌問題，但卻私自壓案，沒有把這件事情公諸於世，等同於間接導致一條生命的離開，如果2月時洪就能大力來檢討這件事，這名公務員可能就不會因飽受壓力到必須以如此激烈的方式離開。



徐巧芯質疑，洪申翰這樣的人竟然還能接任“勞動部長”？賴清德和“行政院長”卓榮泰，是不是根本不知道這幾天發生什麼事情？所以才會一方面讓洪申翰擔任“勞動部長”，另一方面又讓民進黨政策會執行長王義川候補進到“立法院”，她認為真的是民進黨的神操作。



徐巧芯強調，“勞動部長”的人事案讓國民黨都嚇一跳，大家在群組內都說民進黨“沒有真敢，衹有最敢”，也因為民進黨沒有下限的處理方式，她相信這把火會繼續燒下去，非常惹民怨。她說，選擇曾經吃案的綠委洪申翰當“勞動部長”，整個政府都搞不清楚民眾在想什麼？為什麼大家會對“勞動部”霸凌事件如此火大？民進黨這樣做反而只是提油救火而已。