為李四川選新北解套？李秀彥：非針對台北市

李彥秀受訪。（中評社 盧誠輝攝） 中評社桃園11月24日電（記者 盧誠輝）中國國民黨第21屆第4次全代會暨130周年黨慶今日在桃園會展中心盛大開幕，國民黨文傳會主委、藍委李秀彥受訪時，針對由她和多名藍委提出的《地方制度法》修正草案，被外界解讀是否在幫台北市副市長李四川解套？對此，李強調，不是針對台北市，而是讓其他各縣市都能因此受惠。



李彥秀日前和其他藍委提出《地方制度法》修正草案，擬取消“直轄市”人口限制，不論人口數均可設置3位副市長，被外界解讀是在幫台北市副市長李四川參選新北市長解套？李今日出席國民黨全代會時受訪表示，此次的《地方制度法》修正草案，不是針對台北市，而是希望讓其他各縣市的業務推動能夠更順暢。



李彥秀指出，台灣的人口數現在已經達到“生不如死”的境界，但各縣市很多在地方實務上面的需求已越來越繁重，雖然台灣的人口數減少，但在社會高齡化之後的各項政策推動也越來越繁瑣。



李彥秀強調，未來《地方制度法》修正草案通過之後，受惠的“直轄市”包括台北市、桃園市和台南市，其他非“直轄市”的縣市也有些縣市受惠，他希望藉由修法，能讓未來各縣市政府的業務推動能夠更順利，讓各縣市能多一個副市長的職位，在專業的部分更嚴謹的協助地方政務的推動。