公部門霸凌案　陳玉珍：官官相護申訴無門

陳玉珍受訪。（中評社 盧誠輝攝） 中評社桃園11月24日電（記者 盧誠輝）中國國民黨第21屆第4次全代會暨130周年黨慶今日在桃園會展中心盛大開幕，國民黨籍“立委”陳玉珍受訪時，針對近日引發軒然大波的“勞動部”霸凌案表示，這就是民進黨執政太久，導致官官相護，讓基層公務員申訴無門，這起事件一定會對民進黨的未來造成相當大的影響。



針對台“勞動部”勞動力發展署公務員疑遭職場霸凌輕生事件，引發眾怒，不但逼得賴清德與“行政院長”卓榮泰親上火線道歉，“勞動部長”何佩珊也請辭獲准。“勞動部”勞發署北分署北分署長謝宜容也錄製影片道歉，謝的前主管前“勞動部長”許銘春也向外界致歉。



陳玉珍今日出席國民黨全代會時，媒體詢問，外傳當初提拔謝宜容的人就是前“勞動部長”許銘春，謝也曾擔任過許的辦公室主任，怎麼看民進黨一條龍式的官場結構？



陳玉珍認為，這件事情官官相護是最大的原因，最根本的原因則是民進黨執政太久了，把許多原本可以讓公務員發聲的管道全都壓抑了，很多綠媒更只成為民進黨政府的傳聲筒，因此造成很多基層的公務員就算想申訴也沒有地方可以申訴。



陳玉珍強調，這件事情最諷刺的是發生在最應該維護勞動權益的“勞動部”，這就是民進黨政府長期執政下來官官相護的結果，她相信這次人民一定會發出怒吼，未來一定會對賴清德和民進黨的未來發展造成相當大的影響。