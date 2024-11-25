中評鏡頭：國民黨全代會展現世代交替決心

國民黨全代會展現世代交替決心。（中評社 盧誠輝攝） 中評社桃園11月25日電（記者 盧誠輝）中國國民黨第21屆第4次全代會暨130周年黨慶24日在桃園會展中心盛大舉辦，整場活動以“攜手共創，陽光台灣”為軸心，呈現年輕化、國際化的主體意象，搭配嘉年華會的活潑安排，讓現場逾2千名黨代表與黨員體驗黨慶的歡樂氣氛外，也感受到國民黨世代交替的決心。



國民黨文傳會表示，今年全代會對國民黨而言是一個關注過去與開啟未來的重要年份，因此整場活動除安排馬英九、國民黨主席朱立倫和“立法院長”韓國瑜致詞外，也特別規劃“經典回顧”、“縣市團結，攜手展望”、“打擊弊端，行使正義”、“攜手對話，世代共創”等橋段內容，將國民黨承先啟後、創立發展的具體實踐成果呈現在民眾面前。



文傳會指出，本次活動共規劃5隻串場影片，其中“創建歷史”影片是運用AI技術，讓見證國民黨130年的歷史照片活靈活現動起來。“深根台灣”影片則由各執政縣市首長訴說國民黨在台灣的深根發展。“國會監督”影片從“立委”視角訴說“國會”監督的努力，期盼未來繼續強力監督與全面制衡。“國際展望”影片訴說國民黨這幾年向國際社會發聲，全力發展政黨外交的成果與展望。“青年培訓”影片則從課程設計、實習、幕僚培訓到支持青年從政，連結國民黨與青年世代。

