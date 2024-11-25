黃國昌爆許銘春花356萬唱到飽　全民買單　

黃國昌爆，許銘春用就業安定基金開演唱會。（照片：黃國昌臉書） 中評社台北11月25日電／台“勞動部”職場霸凌自殺事件引發眾怒，民進黨籍“立委”林淑芬日前爆出台前“勞動部長”許銘春在勞長任內用公帑開“個人演唱會”。對此，台灣民眾黨“立法院”黨團總召黃國昌24日在臉書發文表示，經查該費用是動用“就業安定基金”預算，總額共新台幣356萬餘元。



黃國昌痛批，“就業安定基金是拿來讓“勞動部部長”開演唱會的嗎？”，許銘春濫用公帑“登台高歌”引發軒然大波，更嚴重的問題是，錢哪裡來的？預算到底編在哪裡？錢可以這樣花？



黃國昌指出，2022年9月3日舉辦的“敬！前進的光 性別工作平等法20周年音樂會”，無論是從2022年的預算書、還是決算書，完全無法看出編列於哪一個計劃項下，在政府電子採購網上，也找不到到底是怎麼招標的。



黃國昌說，從“勞動部”2022年第四季辦理政策及業務宣導之執行情形表發現，這場許銘春上台高歌的音樂會，共花費356萬7578元，竟然是勞發署從“就業安定基金－促進國民就業計劃”支出的，而當時這樣胡搞的勞發署署長，就是這次遭調職的蔡孟良，“顯然會‘向上管理’的，不僅衹有分署長謝宜容，署長蔡孟良也是好手。”

