新任“勞長”僅高中畢業！藍轟綠派系分贓

國民黨團舉行“憤怒！霸凌屍未寒！派系急分贓！”記者會。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北11月25日電（記者 張穎齊）台“勞動部”職場霸凌輕生事件犯眾怒，何佩珊請辭“勞動部長”，民進黨籍不分區“立委”洪申翰今日上任。中國國民黨“立法院”黨團25日開記者會，痛批民進黨在已故的吳姓公務員屍骨未寒之際，就大剌剌任用衹有高中畢業的洪申翰，民進黨發言人吳崢還恭喜政策會執行長王義川可以遞補不分區“立委”，根本就是行派系鬥爭分贓。而“監察院長”陳菊與前“勞動部長”許銘春這對“大小花媽”更花人民公帑356萬元新台幣，圓自己開演唱會的夢想。



“勞動部”勞動力發展署北基宜花金馬分署長謝宜容涉嫌職場霸凌，使吳姓資訊公務員自殺身亡，謝宜容被記兩大過、送懲戒法院。前“勞動部長”何佩珊下台，“行政院長”卓榮泰、賴清德均對此事公開致歉。而“行政院”隨後公布新部長人選為洪申翰，再引發爭議。



國民黨“立院”黨團舉行“憤怒！霸凌屍未寒！派系急分贓！”記者會，由黨團書記長林思銘、“立委”徐巧芯、洪孟楷出席。



林思銘表示，這是史上最爛的“勞動部長”人選，這就是民進黨所謂的立意良善，敗壞官箴又冷血無恥。找個門外漢的洪申翰來當，完全沒檢討反省，歷屆勞長對勞工事務都熟悉，或具有一定的專業背景、學歷，都曾任博士、碩士，或起碼許銘春有台大法律系、何佩珊有輔大大傳系。但洪申翰衹有建中畢業，“賴政府”用高中生當勞長，是對文官體制非常大諷刺。只為權力、派系鬥爭，趕何佩珊下台，而洪衹有環團背景，完全空降。洪在節目上就自爆過早知道謝宜容長期霸凌的鬼故事，那有如何看顧勞權？

