賴清德未過境美本土　徐巧芯：恐疑賴論再起

藍委徐巧芯接受媒體採訪。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北11月25日電（記者 張穎齊）賴清德12月將出訪南太平洋，但出訪時間較前幾任領導人緩慢，且並未能過境美國本土。中國國民黨籍外交及“國防”“立委”徐巧芯25日表示，賴清德出訪過境美國待遇不如蔡英文、馬英九等，恐怕是疑賴論再起，會造成外交阻礙，希望“賴政府”再多努力，以獲得美國等“友邦”支持。



國民黨“立院”黨團舉行“憤怒！霸凌屍未寒！派系急分贓！”記者會，由黨團書記長林思銘、“立委”徐巧芯、洪孟楷出席。會後接受時事提問。



針對陳水扁、馬英九和蔡英文都是5月就職，陳、馬8月就出訪，蔡則是6月，賴清德則是拖到12月才出訪。且陳、馬、蔡首次出訪目的地都是中南美洲，皆過境美國本土；賴清德則是應太平洋“友邦”邀請出訪，更未過境美國本土。



徐巧芯表示，“中華民國總統”能夠出訪“友邦”，當然是支持與開心，若無法出訪，對於和“友邦”的外交關係也會是很大損失，可是卻看到賴清德的待遇不似馬英九、蔡英文等，賴在外交方面，還需要多努力，去爭取美國、日本或其他“友邦”等各種支持。



徐巧芯說，賴清德才剛上任，大家會願意多給點時間，可是若長此以往都是這樣的模式，無法比照馬英九、蔡英文待遇與規格的話，那恐怕就會是疑賴論再起，造成外交上的阻礙，目前賴清德並沒得到前幾任的待遇，希望未來會有，賴清德必須要在“國安”方面、台美關係方面，加強做出更多努力，做為目標才對。