白提凍結半數潛艦預算　黃國昌質疑原型艦

黃國昌。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北11月25日電（記者 鄭羿菲）台“國防部”明年度編列“潛艦台造”預算約新台幣20億元，部分藍委提案全刪，或刪除18億元，白委林憶君則提案凍結50%。台灣民眾黨“立法院”黨團總召黃國昌25日表示，癥結在第一艘原型艦“海鯤號”能否成功都還是個大問號，總是要一階段展現成效，再按實際需求編列預算，才是負責任的做法。



黃國昌接受媒體訪問說，對於“國防”預算，民眾黨的立場很清楚，一向支持強化台灣“國防”自主的能量，要增強自我防衛的能力，必要且符合需求的軍事採購，我們不僅不會阻擋，更會支持。



黃國昌指出，潛艦台造現在最大的問題是第一艘原型艦的時程嚴重落後，沒有完成必要的測試，連第一艘艦能不能夠成功，現在都還是一個超級大問號的情況之下，一口氣編那麼多的預算，是不是符合實際的需求？總要讓它前階段順利完成、展現一定成效，再按照符合實際要求的時程來編列預算，這樣才是一個負責任的做法。



台“國防部”明年度編列“潛艦台造”預算約新台幣20億元，中國國民黨籍“立委”馬文君、黃仁提案全數刪除，藍委徐巧芯則提案刪除約18億元，退役海軍上將司令、藍委陳永康則僅提出少量凍結案，並表態不會刪除，台灣民眾黨籍“立委”林憶君則提案凍結50%預算，朝野就潛艦預算掀起新一波攻防。



台灣民眾黨“立法院”黨團25日上午召開“聽人民的心聲”民眾黨委託民調發布記者會，民眾黨團總召黃國昌、“立委”林國成、台灣匯流研究學會副理事長何吉森出席。