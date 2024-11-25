調整防空警報規定　顧立雄：反映敵情威脅

顧立雄。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北11月25日電（記者 俞敦平）台“國防部長”顧立雄今日於“立法院”受訪，回應潛艦自造預算遭“立委”提案刪減及防空警報規定調整等議題。他表示，“國防部”將根據敵情威脅與戰備需求，審慎規劃各項措施，並強調預算動用將以海測通過為前提，避免進度延誤。



首先針對“國防部”有關潛艦自造－第三階段後續艦籌建編列的新台幣19.96億元預算，遭部分“立委”提案大幅刪減或全數刪除。顧立雄指出，該筆預算雖已列入明年度，但在海測未通過之前，“國防部”不會動用任何一毛錢。他進一步解釋，提前編列預算是為了確保進度，如待海測通過後再編列，將導致後續建造計劃延誤至2026年甚至更晚。他呼籲各方支持，重申“國防部”謹慎態度，確保資源有效運用。



對於媒體報導防空警報發放距離從70浬縮短至24浬。顧立雄說明，此調整反映當前敵情威脅，主要因中國大陸近期頻繁越過“台海中線”挑釁，導致局勢升溫。國軍將嚴密監控中國大陸動態，依情勢判明意圖，採取必要應對措施，絕不允許對方有“如入無人之境”的空間。



近期有關國軍後備部隊教召訓練首次於政治大學實施的討論。顧立雄強調，教召地點及內容均依照戰備需求規劃，並結合城鎮戰等作戰需求。細節屬機密，不便透露，但軍方訓練的目的是提升全民“國防”能力，以應對當前敵情。