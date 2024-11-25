提案刪潛艦預算　馬文君：考量時機與效益

藍委馬文君接受媒體採訪。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北11月25日電（記者 俞敦平）中國國民黨籍“立委”馬文君在“立法院”受訪時針對“潛艦自造第三階段後續艦籌建”預算提出刪減一事說明理由，她強調此舉是基於“國防”效益及時機適切性的考量，並對目前潛艦研發計劃進度與內部管理問題表示憂慮。



馬文君表示，提案刪減的主要原因在於現階段潛艦研發進度未達成熟，且相關測試尚未通過，投入大量預算可能導致資源浪費，甚至削弱“國防”戰力。



馬文君指出，目前“海鯤號”原型艦最快也需至2025年才能完成海試，但“國防部”已編列近20億元的後續艦籌建預算，這樣的時機點令人質疑是否過於倉促。她認為，在第一艘潛艦的測試完成並確認性能穩定之前，大量投入後續艦建造計劃並不符合務實原則，甚至可能浪費預算。她強調，若預算延後編列，對後續使用仍不會有影響。



針對“國防部”表示預算將凍結，待海試通過後才動用的說法，馬文君表示，目前“海鯤號”研發過程中已出現許多問題，例如關鍵技術團隊成員接連退出，包括專案召集人黃曙光與其他技術核心成員，讓計劃執行狀況充滿疑慮。此外，她提到，潛艦建造的進度延宕可能對“國防”產生潛在風險，必須確保潛艦性能符合實際需求。

