近5成不滿NCC　黃國昌：只執行上面意志

民眾黨委員黃國昌（中）。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北11月25日電（記者 鄭羿菲）台灣民眾黨25日公布民調，其中47.9%民眾不滿意通訊傳播委員會（NCC）的表現。民眾黨“立委”黃國昌表示，NCC雖受社會各界批評，但執行“上面意志”非常徹底，除了民進黨支持者外，都對NCC高度不滿意。他呼籲，“行政院長”卓榮泰若繼續以“看顏色辦事”、“信賴有得分”用人，重提的NCC委員名單，將讓民眾大失所望。



民眾黨“立委”林國成強調，“賴政府”是“意識形態、選舉掛帥，政治執政，一意孤行，綠能你不能”。中天被NCC關台、鏡電視開台，標準在哪？都是高層意志決定？就連才卸任的NCC前委員都直言現在的媒體是“政媒集團化、電視報導不公、政治偏頗報導”，NCC怎會腐化到如此？民調顯示，不分學歷，民眾都完全不相信NCC的所作所為，“賴政府”應速提NCC委員人選，千萬別再衹有綠友友。



台灣匯流研究學會副理事長何吉森說，台灣媒體的信任度在全球排名皆是倒數，高學歷者對媒體不信任度愈高，也是一個好現象，期盼媒體識讀教育要提升、媒體也要自省自律，監理機關及媒體自主性都應該從專業及獨立性去努力。NCC應回歸專業獨立與行政中立，避免因個案受到影響，獨立機關應回到獨立性、專業性，透過提名新任委員名單讓獨立機關回到正軌。

