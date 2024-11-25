藍委質疑無人機預算落差大　顧立雄：會檢討

顧立雄。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北11月25日電（記者 俞敦平）針對台美軍售“獵鴞專案”無人機經費，中國國民黨籍“立委”徐巧芯今日在“立法院”質詢“國防部長”顧立雄時，質疑採購預算與實際金額有巨大落差。她質疑“國防部”專案管理是否失當，呼籲重新評估建案。顧立雄則回應將持續檢討，但表示目前執行的無人機採購具有戰略價值。



徐巧芯指出，根據今年“中央政府”總預算的半年執行報告，許多軍事計劃的執行率低於90%，顯示預算使用不善的情況已非單一事件。她進一步質疑，“獵鴞專案”初始編列約60億新台幣，後來卻公告需高達116.5億，最終僅以約55億完成，這樣的變動會讓外界懷疑“國防部”未與美方充分協商，導致資源浪費。



顧立雄25日應邀赴“立法院”“外交及國防委員會”，針對“獵鴞專案執行規劃”報告並備質詢。該“獵鴞專案”將對美採購包括“彈簧刀 300”及“ALTIUS－600”等共計967架攻擊型無人機。



台陸軍司令部參謀長陳建義說明，“獵鴞專案”陸軍原先編列新台幣60億餘元，優先籌獲以滿足戰備急需，但6月美方進行知會“國會”程序時，公告金額高達新台幣115億餘元，為預先應對後續可能的風險，陸軍已將預算調增，奉“政院”核定後列入2025年度起預算編列。

