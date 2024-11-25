慶中華隊奪冠　盧秀燕穿中華台北球衣跑行程

盧秀燕身穿“Chinese Taipei”球衣跑行程。（中評社 方敬為攝） 中評社台中11月25日電（記者 方敬為）中華隊24日強壓日本，拿下世界棒球12強賽金牌，中國國民黨籍台中市長盧秀燕今天慶祝中華隊奪冠，特別身穿印有“Chinese Taipei”的球衣跑行程，上午主持烏日區成功西路拓寬工程開工典禮，她提到，該道路拓寬是地方鄉親10多年的期盼，路名為成功西路，又在成功嶺營區前，巧合呼應中華隊“成功”奪冠，對地方堪比雙喜臨門，值得紀念。



台中市烏日區成功西路串聯烏日區、工業區，周邊有高速公路、台鐵與成功嶺營區，卻因道路彎曲狹窄、事故頻傳，台中市府斥資新台幣8億元改善，25日舉行拓寬工程開工，將路幅增至15米，並建置2.5米寬實體人行道，及1.25米寬自行車專用道。盧秀燕主持開動土典禮表示，完工後將能舒緩交通瓶頸，帶動清新溫泉、望高寮，東海商圈、工業區周邊活絡。



“路若通，子孫才會成功！”盧秀燕指出，烏日區是她的故鄉，成功西路經過成功嶺、第九公墓，串聯望高寮、東海商圈、工業區等等，是非常重要的道路，長久以來太過狹窄，最短僅3.5米，地方16、7年來都希望拓寬，但拓寬需新台幣3、4億元，“立委、議員都告訴我，非拓寬不可，預算非下不可”。



盧秀燕笑稱，最後總共斥資新台幣8億多元，光徵收就要3、4億元，在地議員包括吳瓊華、張家銨、曾威、林昊佑和林孟令5位議員努力爭取，喊話“讓他們下一屆繼續連任”。她今天特別穿中華隊棒球衣跑行程，慶祝中華隊奪冠，正好這條拓寬道路名為“成功西路”，一同慶祝拓寬工程與中華隊的成功勝利，希望2026年能順利如期完工。