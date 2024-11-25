司法官員出境計劃複製的　黃國昌譏作文比賽　

民眾黨團總召黃國昌。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北11月25日電（記者 張穎齊）“中央政府”2025年度總預算案審查中，“立法院”司法及法制委員會25日審查“司法院”相關收支部分。台灣民眾黨“立法院”黨團總召黃國昌怒揭，“司法院”預算書的出境計劃，連續3年都是複製貼上，且逐年暴增，甚至都說要去法國考察“違憲”制度，前“司法院長”許宗力竟還跑到捷克，到底有何實質成效？“憲法”法庭書記廳長楊皓清回應，捷克也是重要的司法外交。



“立法院”司法及法制委員會審查“司法院”及所屬預算，輪值召委為民進黨籍“立委”鍾佳濱，列席官員有“司法院”副秘書長黃麟倫率領院內主管、“最高法院”長高孟焄、最高行政法院長吳東都、懲戒法院長林輝煌、法官學院長張升星、台北高等行政法院長侯東昇、台灣高等法院長高金枝等各縣市行政法院分院長、智慧財產及商業法院長陳駿璧、台北地方法院長彭幸鳴等各縣市地院長、法律扶助基金會執行長周漢威等。司法界各大首長皆列席。



黃國昌質詢，“司法院”總預算書的歷年派員出境計劃，前院長許宗力連續3年率員赴法國考察“憲法”“違憲”制度，2023年編85.1萬元新台幣，2024年編86.4萬元，2025年則編95.8萬元，每年花費越編越多，預算書文字卻是複製貼上，是當成作文比賽嗎？且原本說要去法國，最後卻跑去捷克，可自己變更計劃嗎？許宗力去年率6人赴捷克的成效為何？若有一年沒去法國，是無法掌握法國“憲法”的劇烈變動嗎？到底是考察還旅遊？

