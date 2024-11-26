中評關注：朱立倫全代會後定於一尊還有變數

朱立倫在全代會中刻意營造黨內團結氛圍。（中評社 資料照） 中評社桃園11月26日電（記者 盧誠輝）中國國民黨第21屆第4次全代會暨130周年黨慶24日在桃園會展中心盛大舉辦，國民黨主席朱立倫挾著主場優勢，充分展現連任氣勢，相較於近日動作頻頻卻因故缺席的前“立法院長”王金平，與頻頻被外界點名卻異常低調的台中市長盧秀燕，朱帶著一群青年子弟兵顯得勝券在握，但是否因此定於一尊，則有待觀察。



國民黨全代會今年移師桃園舉行，國民黨前主席吳伯雄一早就率先抵達會場，許多黨內大老、黨代表與黨員見到“伯公”都趕緊趨前打招呼。上午9時全代會開始前，馬英九也準時現身，他在致詞時感謝朱立倫的傑出領導，讓國民黨在縣市長和“立委”選舉都大有斬獲，是藍營前所未有的成功。馬大讚朱後隨即離場，全代會也才隨之登場。



全代會一如往常只是走個形式過個場，雖然文傳會強調會前都已請黨代表提供意見，但會中黨代表劉旭明卻突然發言時表示，國民黨害怕被選民認為“紅統”，不利於選舉，所以要國民黨講統一很難嗎？要求國民黨應依“國家統一綱領”進程實踐兩岸統一。會議主席、國民黨副主席連勝文也善意回應表示，會把提案意見送中央委員會研處。



不知道是否為刻意造橋鋪路？朱立倫在接下來黨慶活動登場上台致詞時，也聚焦在兩岸議題，重申護“中華民國”是國民黨的責任，“憲法”是“中華民國”的脊梁，中華民族是根，中華文化是本，一起捍衛根本、守護脊梁。民主自由是國民黨的信念，不容許“台獨”勢力來摧毀脊梁、破壞根本，國民黨會跟全世界民主國家站在一起，繼續深化台灣民主，不容許綠色霸權繼續進行民主獨裁。

