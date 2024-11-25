台軍方報告無人機專案　強調不對稱作戰效益

顧立雄。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北11月25日電（記者 俞敦平）台“國防部長”顧立雄與陸軍司令部參謀長陳建義今日出席“立法院”“外交及國防委員會”，就“獵鴞專案執行規劃”進行報告並接受質詢。軍方強調專案對於提升國軍不對稱戰力的重要性，呼籲“立法院”支持專案預算。陳建義表示未來將持續以“不對稱戰力建構、提升後備戰力、強化作戰韌性”為核心方針，推動更多具成本效益的小型精準武器系統，全面提升防衛能力。



陸軍執行代號“獵鴞專案”，將對美採購包括“彈簧刀 300”及“ALTIUS－600”等共計967架攻擊型無人機，然因美方發價金額降低同時考量台灣戰力需求等情況下，陸軍又提出增購“反裝甲型無人機”的建案。



顧立雄25日應邀赴“立法院”“外交及國防委員會”，針對“獵鴞專案執行規劃”報告並備質詢。



顧立雄首先指出，獵鴞專案主要因應大陸軍事擴張及對台軍事威脅，目標是提升國軍的反裝甲與不對稱作戰能力。該專案以美國軍購方式採購兩型攻擊無人機系統：反裝甲型及人員殺傷型無人機。此舉參考俄烏戰爭經驗，強調無人機在現代戰場中的關鍵作用。



顧立雄表示，獵鴞專案特別針對大陸可能運用兩棲登陸船團與裝甲車輛進行的快速奪台行動，旨在建構能即時摧毀敵軍登陸載具與裝甲車的能力，確保國軍在面對登陸威脅時的優勢。

