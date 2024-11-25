工業碳排占桃園6成　張善政要打造低碳城市

張善政期盼積極推動桃園市低碳轉型。（中評社 盧誠輝攝） 中評社桃園11月25日電（記者 盧誠輝）中國國民黨籍桃園市長張善政今日出席“大桃園淨零新經濟論壇”時表示，桃園為全台最大工業城市，年產值達新台幣4兆7千億元，但工業碳排卻占全市總排放逾6成，因此推動低碳轉型是他任內的重大責任，他會積極展現打造低碳城市的決心。



“大桃園淨零新經濟論壇”今日在桃園市綜合會議廳舉行，與會人員包括張善政、環保局長陳世偉、都發局長江南志、經發局長張誠、農業局長陳冠義、台灣房屋集團總裁彭培業、陽明交大校長林奇宏、陽明交大副校長李大嵩、KPMG安侯建業執行副總陳文正、大亞綠能副總經理沈佑霖，與主辦單位中國時報與工商時報高階主管。



張善政指出，桃園為全台最大工業城市，年產值達4兆7千億元，工業碳排占全市總排放逾六成，推動低碳轉型責任重大。市府積極推動大眾運輸建設，去年推出基北北桃1200原通勤月票深獲好評，有效帶動機場捷運運量成長，加上桃園市規劃中的捷運路網預計2026年部分路段通車，將進一步提升大眾運輸使用率。



張善政強調，為加速低碳轉型，市府也與企業合作培育碳盤查人才，以智慧製造推動節能減碳，更率先從公共建設著手，規定社會住宅須採用低碳建材，展現打造低碳城市的決心。張也呼籲市民應從生活細節做起，落實垃圾減量、搭乘大眾運輸等環保行動，共同為桃園永續發展努力。