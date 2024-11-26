黃奎博語中評：特朗普對賴而言絕不會是利多

政治大學外交系教授黃奎博。（中評社 楊騰凱攝） 中評社台北11月26日電（記者 楊騰凱）政治大學外交系教授黃奎博接受中評社訪問，針對美國共和黨總統當選人特朗普明年一月上任後的兩岸情勢表示，台灣沒辦法繼續承受兩岸關係惡化造成的政治、軍事、經濟的大型風險，美國智庫界希望台灣改善兩岸關係的聲音在變多，特朗普也不願意見到台海因為“台獨”動盪，必要時特朗普可能出手干預“台獨”，這對於“賴政府”而言，絕對不會是利多。



黃奎博為美國馬利蘭大學政府與政治系博士，歷任台“外交部”研究設計委員會主委、陸委會諮詢委員、政治大學國際事務學院副院長、中國國民黨副秘書長（督導大陸部、國際部），現為政治大學國際事務學院外交政策研究中心主任、政大外交系教授。



賴清德預計11月30日出發前往帕勞、圖瓦盧、馬紹爾群島等台灣位於南太平洋的“友邦”進行訪問，並於12月6日返抵台灣，但截至25日仍未宣布過境美國的規劃。



黃奎博表示，首先賴清德自己的行程本身對過境美國本土來說就不是那麼順理成章，因為現在台灣“邦交國”的位置都相對比較靠近台灣，甚至出訪南太平洋“友邦”如果要過境夏威夷，那都算是繞路了。第二，很明顯可以感受到，美國對於蔡英文的信任比起對賴清德的信任那是不太一樣的。而賴則剛上任，可能一不小心就會容易踩線，這造成美國相對起來較沒那麼信任賴清德。

