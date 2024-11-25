霸凌案星火燎原　藍議員邱于軒連爆高雄兩案

藍議員邱于軒爆料高雄銀行、科工館都傳霸凌案件。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄11月25日電（記者 蔣繼平）“勞動部”公務員職場霸凌自殺案爆發後引起全台譁然，多起職場霸凌事件被連環揭露。中國國民黨籍高雄市議員邱于軒25日也在議會爆料“高雄銀行”、“科工館”也都傳出霸凌案件。霸凌案猶如去年一連串性騷擾事件被揭露的MeToo運動翻版，持續星火燎原中。



邱于軒25日在議會質詢時指出，高雄市政府員工離職率節節上升，2020年767人離職，2023年增至1366人離職，增幅1.7倍，其中衛生局、警察局、觀光局等各局處離職人數呈現翻倍成長。她指出甚至有局長在群組罵同事“腦殘”並脫口罵三字經等情況。



邱于軒表示，今年8月起接獲3、4名員工投訴高雄銀行市府分行經理，經常酸部屬無所作為、威脅將部屬調職、下班時間還一直疲勞轟炸，並暗示理專的案件要私下分潤，導致同仁精神壓力大，長蕁麻疹、甚至離調職。她批高銀體制封閉，調查沒有聘外部委員，且要當事者簽保密條款，直到上週五才把該經理調為他行副理。



高雄銀行董事長鄭美玲在議場回應，銀行依規定進行霸凌調查，沒有聘外部委員，因相關人有簽保密條款，無法向外界透露內容，當事人已經被調去其他分行當副理。



另外，邱于軒也接獲科工館員工投訴指館長不尊重專業、對員工破口大罵，由於館長不會騎腳踏車，還要員工陪該女館長騎車。邱于軒怒批，請問一大早陪館長騎車是業務範圍嗎？會有員工心甘情願做這件事嗎？搞到如同“媽祖出巡”，內部員工看不下去才錄影爆料。



科工館下午回覆媒體表示，影片為館長出發試乘新電動腳踏車巡視園區，園區騎腳踏車為本館南、北館同仁往返園區之交通方式，請外界勿隨片斷影片捕風捉影。



民進黨籍高雄市長陳其邁上午答詢時表示，高銀是上市公司，董事長是官股代表，與市府所屬機機關不同，建議高銀面對性騷、霸凌等案件，應該聘外部專家，包括醫師、律師等。至於科工館是中央單位，由“教育部”管轄，會請高雄市勞工局協助調查。