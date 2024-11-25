江啟臣：石破茂新內閣上任　台日關係更穩固

江啟臣。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北11月25日電（記者 張穎齊）日本10、11月政壇動盪，首相石破茂內閣集體辭職後，再度連任首相，新國會、新內閣再度成立。中國國民黨籍“立法院副院長”江啟臣25日表示，即便日本剛進行完大選改選以及新內閣，他相信台日關係會持續延續、穩固，台日擁有密切的經貿政治往來，會更深化友誼。



江啟臣今日下午在“立法院”紅樓簡報室會晤留日台灣同鄉會回台致敬團一行30人，有同鄉會長陳五福、副會長牧野文基、羅璧玲、楊淑珍等人，官方人員則有“僑委會”副委員長阮昭雄、國民黨籍“立委”林德福、台灣民眾黨籍“立委”陳昭姿、民進黨籍“立委”陳瑩等人。



江啟臣表示，台日關係不用再多做贅述，日本、台灣人民互相都有非常正面的印象，幾乎在所有民調中，高達7成對日本有好感，日本也對台灣有相對好感，包括過去疫情、天災等互助。從去年到今年，台灣人海外出境，仍然以日本為第一名，出境人口占比高達15%以上，像他今年就去日本2次。



江啟臣說，過去幾十年，台日雙方經貿、政治往來密切，日本國會與“立院”有台日友好聯誼會，台灣方面的會長是韓國瑜，藍綠白三黨有派“立委”擔任副會長。“立法院”的次級團體中，以台日團體參與“立委”最多、多達90多人，大於台美的團體70幾名“立委”。

