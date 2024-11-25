草屯鎮長補選藍白合　民眾黨主委挺藍選將

台灣民眾黨南投縣黨部主委、縣議員簡千翔（中）支持藍營簡賜勝參選草屯鎮長補選。（中評社 方敬為攝） 中評社南投11月25日電（記者 方敬為）中國國民黨南投縣黨部今天宣布，徵召縣議員簡賜勝投入明年1月18日草屯鎮長補選，提名記者會現場除了藍營黨公職齊聚造勢，台灣民眾黨南投縣黨部主委、縣議員簡千翔也現身力挺。他表示，民眾黨本次補選不參與，會支持藍營選將。確認草屯鎮長補選將採取藍白合作。



國民黨籍草屯鎮長簡景賢日前意外猝逝，鎮長缺額將在明年1月18日補選，國民黨南投縣黨部25日在南投縣議會召開記者會，宣布徵召簡賜勝投入補選，包括黨籍南投縣長許淑華、國民黨南投縣議會黨團書記長陳淑惠、南投縣黨部主委楊麗川、藍營縣議員共同出席表示相挺。眾人喊出“團結草屯，再創幸福！”、“延續簡景賢，相信簡賜勝！”展現團結氣勢。



除了藍營黨公職替簡賜勝造勢，提名記者會現場也有非藍營人士現身支持，包括無黨籍縣議員張秀枝、黃春麟、民眾黨籍縣議員簡千翔等人也出席站台。值得注意的是，草屯鎮民代表會正副主席陳文忠、林永安，以及草屯鎮25位里長都到齊，營造跨黨派支持的形象。陳淑惠笑稱，現場除了民進黨人，幾乎全都到了！



對於本次補選，簡千翔表示，民眾黨沒打算提名選將參選，今天以行動表態支持藍營提名的簡賜勝。簡千翔並現場握起拳頭，高喊“簡賜勝凍蒜！”宣告草屯鎮長補選將採取藍白合作。



許淑華表示，簡賜勝長期在草屯服務耕耘，並獲得鄉親肯定，是代表藍營參選鎮長的最適當人選，也是地方鄉親所認同的鎮長參選人，相信有無黨籍、民眾黨籍民代表態支持，加上藍營整合無礙，簡賜勝能夠順利贏得鎮長選舉。

