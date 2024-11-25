觀光業者赴主管署陳情　吶喊解除赴陸禁團令

台灣觀光業者赴台觀光署陳情。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北11月25日電（記者 鄭羿菲）台灣觀光業者苦撐疫情4年，卻盼不到兩岸觀光全面開放，旅行商業同業公會全台聯合會理事長、大馨旅行社董事長蕭博仁，與旅行商業同業公會全台聯合會副理事長、高雄市旅行公會理事長蔡宗佑25日率約30名業者，赴台“交通部”觀光署遞交陳情書，盼民進黨政府儘速解除赴大陸旅遊禁團令。這也是賴清德上台後，全台觀光業者首度串連陳情。



媒體追問，若民進黨政府仍不解除禁團令，業界有否下一步動作？蔡宗佑表示，禁團令從去年就開始，今年2月雖然短暫開放，但6月又禁，影響觀光業者非常大，觀光業者這1年多來持續呼籲盡快解除禁團令，但來了十多次還是沒下文，業界還是會繼續爭取，呼籲政府趕快解除。



台灣觀光業約30名業者25日下午現身“交通部”觀光署大樓下，高舉“兩岸和平觀光復甦”、“解除禁團令”、“全面開放陸客”、“我們要活下去”標語，群情激憤高喊“要生存，有工作，求溫飽”口號，要求“賴政府”解除禁團令，讓兩岸觀光儘速恢復正軌。出席人員包括蕭博仁、蔡宗佑、品保協會公關主委李奇嶽、台北市觀光發展協會理事長陳怡璇、台灣商圈產業觀光發展聯合總會理事長周水美、台灣旅館商業同業公會前理事長徐銀樹、台灣遊覽車品質保障協會榮譽理事長鄭春稠、觀光導遊協會前理事長伍水益、觀光領隊協會理事長嚴從音、台灣精品協會副理事長孫國華等人。



蔡宗佑接受媒體採訪時表示，2020年從疫情開始至今已超過4年9個月，觀光業包括旅行社、遊覽車業、導遊、旅宿業原以為疫情後可以大展拳腳，但一只禁團令又讓台灣觀光業雪上加霜，台灣旅客出境旅遊有4成的首選是大陸，而台灣有4000多家旅行社，等於大陸業務就佔了4成。現在台灣觀光業嚴重蕭條、困難重重，盼政府趕緊解除禁團令。



蔡宗佑說，政府若要談論兩岸觀光逆差，那今年台灣觀光逆差就有約新台幣7000多億元，去年到日本的台灣旅客有約600萬人，日本到台灣衹有約100多萬人，逆差不是更大？所以禁團令與觀光逆差是兩回事，從以前就沒有任何一任政府禁止人民到哪旅遊，禁團令對業者非常不公平。



“交通部”觀光署旅行業組長湯文琦也代表觀光署收下陳情書，並表達，業者的聲音我們都聽到了，會再與相關單位反應。若有近一步消息，再向業者說明。



“禁團令”是“交通部”觀光署依發展觀光條例，禁止台灣旅行業廣告宣傳招攬旅客組團赴陸旅遊，原定今年6月起暫停出團，後續放寬6月後已成團旅客仍可出團，但旅遊業者仍不得招攬旅客。



兩岸觀光僵局至今未解，也造成台灣國際觀光客來台無法達標的難題。“交通部”觀光署2024年來台國際旅客人次屢次下修，年初原訂1200萬人次，後考量陸客不來台下修至1000萬人次，但到10月中旬來台國際旅客僅有580萬人次。“交通部長”陳世凱曾直言，今年千萬目標恐難達標，估到年底約有750萬人次來台。