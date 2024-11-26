中評關注：草屯補選不能輸　許淑華出手整合

南投縣長許淑華（左2）支持簡賜勝（右2）投入草屯鎮長補選。（中評社 方敬為攝） 中評社南投11月26日電（記者 方敬為）中國國民黨南投縣黨部25日宣布，徵召“失聯黨員”無黨籍縣議員簡賜勝投入明年1月18日草屯鎮長補選，黨部特別強調“簡曾經入黨”，為其解套。據瞭解，該徵召由黨籍縣長許淑華親自出面協調，確保草屯3位藍營議員無異議，讓簡“恢復黨籍”披藍袍參選，原因在於，簡賜勝備戰許久、贏面較大，許此舉也顯示草屯鎮長補選有不能輸的壓力。



草屯鎮人口截至2024年10月統計，共9萬7003人，是全南投縣選票最多的鄉鎮，也是全台人口第一大鎮，為每逢選舉兵家必爭之地。



國民黨籍草屯鎮長簡景賢日前意外猝逝，鎮長缺額將辦理補選，國民黨南投縣黨部25日在南投縣議會召開記者會，宣布徵召簡賜勝投入補選，包括南投縣長許淑華、國民黨南投縣議會黨團書記長陳淑惠、南投縣黨部主委楊麗川、藍營縣議員、草屯鎮民代表、草屯鎮25位里長共同出席表示相挺。眾人喊出“團結草屯，再創幸福！”、“延續簡景賢，相信簡賜勝！”展現團結氣勢。



簡賜勝是無黨籍縣議員，卻被國民黨徵召提名，引發討論，南投縣黨部主委楊麗川還特別說明，“簡曾經在2000年加入國民黨”，只是後續沒繳交黨費，才會以無黨籍身分參選縣議員，算是“失聯黨員”，日前已依程序恢復黨籍，強調身分沒有問題。簡賜勝也在提名記者會上多次強調自己是“中國國民黨員”，強化正當性。



據瞭解，該徵召是由許淑華親自出面協調，由於先前地方就傳出簡賜勝有意投入2026草屯鎮長選舉，其與簡景賢關係密切，地方政壇盛傳簡賜勝可能是簡景賢的接班人，加上簡賜勝在地方有深厚的民意基礎，曾2度獲得南投縣議員選舉最高票紀錄，藍營必須慎重考慮與其合作的必要性。

