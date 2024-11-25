屏東內埔狂客音樂祭　打響客家音樂品牌

屏東“狂客音樂祭”，最年輕的兒童樂團“JHALL樂團”，成員都是客家子弟。（屏東縣政府提供） 中評社屏東11月25日電／23、24日一連兩天在屏東內埔六堆紀念公園登場的“狂客音樂祭”，繼首日金曲歌王羅文裕等重量級歌手魅力爆棚，24日由彭佳慧、温昇豪等卡司壓軸獻唱，民進黨籍屏東縣長周春米晚間到場與樂迷一起同樂，嗨翻全場。



縣長周春米表示，為打造屏東多元音樂品牌，今年獲“客委會”支持，首次辦理“狂客音樂祭”大型客家音樂節活動，串聯特色創意市集與跨界音樂元素，讓鄉親共享文化饗宴。



第1天由屏東饒舌歌手潮州土狗“2024國民健康操”熱鬧開場，緊接客家歌手Yappy、旺福精彩熱唱。難得現身的台語歌王陳雷一出場即帶來第2波高潮，金曲歌王羅文裕、創作鬼才黃明志以客語演唱經典帶來滿滿回憶，越晚人潮越多。



活動第2天由温昇豪、彭佳慧、吉那罐子、A＿Root同根生與Jhall樂團輪番開唱，現場同樣人山人海。出身麟洛的金曲雙語歌后彭佳慧，已連續3個月在家鄉屏東演出，特別與內埔豐田國小學童攜手合唱客語創作《歸來》，不同以往的演唱組合精彩碰撞，唱出濃烈的歸鄉意境。



難得出席演唱活動的温昇豪，戲劇男神的風采引起台下熱情粉絲尖叫聲不斷，也特別獻唱他主演的戲劇《茶金》的客家歌曲。另外，堪稱華語樂壇史上最年輕的兒童樂團“JHALL樂團”，所有成員都是客家子弟，精彩的表現令人驚豔。舞台上歌手帶來一首首拿手歌曲，讓觀眾直呼過癮，在美好的秋夜裡感受濃濃的客家風。



為期兩天的音樂祭超狂卡司，以及匯聚近60家道地客家美食、餐車、文創好物的市集，不管是美食還是文創品，全都是“屏東精選好物”。還有西班牙設計師兄弟Juan與Aleiandro打造1座高達6米、象徵客家文化結合多元元素的裝置藝術，現場參與人潮盛況空前。