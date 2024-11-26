中評鏡頭：高雄保安宮有濃厚日軍元素　

鳳山紅毛港保安堂建築方式與一般廟宇無異，但具有濃厚的日本神社元素。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄11月26日電（記者 蔣繼平）位於高雄市鳳山區的紅毛港保安堂，廟中供奉的海府大元帥，為日據時期二戰陣亡的“日本蓬38號哨戒艇”艦長，每年11月25日前後還會配合日本“慰靈團”體舉辦“慰靈祭”，加上前年設置已故的前日本首相安倍晉三銅像後，這兩年開始成為“台日交流據點”，廟宇也具有日本神社、軍人廟風格。



鳳山紅毛港保安堂祭祀“海府大元帥”已有70多年歷史，原為漁民出海捕魚時撈獲死者頭顱，再經托夢等方式顯靈，最後考究得知其為在太平洋戰爭中陣亡的日本蓬38號哨戒艇艦長高田又男，隨紅毛港遷村搬到鳳山區現址祭祀至今，每年還會有來自日本的團體前來進香，廟前並升有青天白日旗、日本國旗、日本軍旗——旭日旗。



紅毛港保安堂遠遠觀看就像台灣一般的宮廟，不過走近一看，可以發現主體上有許多日本神社元素，舉例來說，正面保安堂的匾額下，有代表日本皇室的“菊花紋章”（日本國徽）；唐破風山面屋簷下有富士山壁畫，並垂掛著日本神社慣有的注連繩與紙垂；龍邊虎邊都掛有日式的大燈籠。



進入大殿，擺設與台灣宮廟類似，供奉著“宗府”、“郭府”、“海府”，有一尊“海府大元帥”身著白色軍服、白色軍帽與黑色軍靴，手拿日本軍刀，前方還擺著軍槍，風格特別。大殿還有“蓬38號哨戒艇”的模型、兩側都有櫥櫃展示台日交流、歷史介紹等，還有一頂造型特殊的神轎。



日本蓬號驅逐艦（第38號哨戒艇）1944年11月25日於巴士海峽被美國潛艦葉鰺號擊中魚雷而沈沒。紅毛港保安堂今年配合日本“慰靈”團體提早於23日舉辦“慰靈祭”，包括日本福岡“慰靈”團26人已26年來台“慰靈”、日本記者山口敬之率40名參訪團、九州台援會重要幹部，以及日本友人個別報名近50人，總計超過120位日本人參加。



紅毛港保安堂前年設立前日本首相安倍晉三銅像後，引起日本各界重視，從2022年底開始，吸引許多日本參、眾議員前來向安倍晉三銅像獻花，2023年7月安倍夫人親自來到保安堂獻花致意。紅毛港保安堂表示，現今每月平均4、5百名日本人造訪，成為台日交流的一個據點。