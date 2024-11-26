中評關注：賴將出訪　民進黨積極清理戰場

賴清德政府積極清理負面事件戰場。（中評社 資料照） 中評社台北11月26日電（記者 黃筱筠）賴清德上任至今即將在30日首度出訪。有關於“勞動部”霸凌事件後續以及前台鹽董事長陳啟昱事件目前綠營正在清理戰場，好讓賴清德出訪不會受到負面事件影響。加上世界12強棒球賽事中華台北隊拿下冠軍，派出蕭美琴親自接機，還有戰鬥機迎接“中華隊”返台，“賴政府”想要清理好負面事件戰場、轉移關注，避免出訪還被負面事件纏繞。



“勞動部”發生霸凌事件，“行政院長”卓榮泰加上賴清德出面道歉，“勞動部長”何佩珊下台，換上親賴“立委”洪申翰接下“勞動部長”一職，遭到在野黨質疑。但此用人模式，就像“交通部長”陳世凱一樣，當前“部長”李孟諺因婚外情事件下台，“賴政府”馬上換上自己人。若要說事件是負面，但換上卻是賴能信任的人馬，很可能對賴團隊來說，更加滿意這樣的人事佈局，但後續遭到質疑更強烈。未來洪申翰或是陳世凱一旦出事，黨內很可能也不會力挺。



涉及光電開發案舞弊、掏空台鹽資產的台鹽前董事長陳啟昱，台南地院於11月1日開羈押重裁庭時無故不到，4日發布通緝後，陳啟昱卻在昨天上午10點許由律師陪同到台南地檢署投案。賴清德日前在中常會喊話檢警希望追捕陳啟昱到案，但最後是陳自行到案。這件事情疑點重重，檢警辦案能力也遭到質疑，或是如在野黨質疑“喬好了”，陳啟昱這幾天就是在處理罪證避免事件往上延燒？



陳啟昱落跑的23天，人到底在哪裡，檢警調是否掌握訊息？一定要對外說明，否則難讓民眾信服。



“勞動部”裡有公務員疑似遭到霸凌輕生，這個事件延燒，應會重挫民進黨聲望，而此事件發生時，恰巧遇上府方宣布賴清德上任後首度出訪的時機，此次出訪由於選擇南太平洋“邦交”國，已經無法過境美國本島，“疑賴論”加上“勞動部”事件若繼續延燒，會影響賴出訪事件能見度與正面影響。

