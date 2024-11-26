中評關注：朱立倫自比總教練　對盧軟硬兼施

國民黨主席朱立倫。（中評社資料照） 中評社台北11月26日電（記者 楊騰凱）中國國民黨主席朱立倫25日被問到是否準備競選連任時，他再度自比“總教練”，呼籲黨內團結。朱的總教練一說意義深遠，暗示2028大選時他將延續2024的角色，提名最強候選人上場，朱則當黨魁在旁輔佐，頗有向台中市長盧秀燕喊話的意味。



與盧秀燕同期崛起的“禿子”“立法院長”韓國瑜與“漢子”新北市長侯友宜均因市長任期未滿就挑戰大選，進而接連倒下，“燕子”盧秀燕是三人組中還未挑戰過大選的最後一人，加上近年韜光養晦，預計2026年做完完整的兩任市長，首長履歷完整，使盧當前被視為國民黨2028呼聲最高的人選。外界普遍認為，假設盧有意爭取黨主席寶座，不論親自下場參選或指派代理人角逐，盧秀燕都將會朱立倫連任之路的最大阻礙。



國民黨主席明年約9、10月左右將進行改選，朱立倫25日被媒體問到是否準備好競選連任時，他再度自比為“總教練”，並以這個頭銜呼籲黨內團結，朱的總教練意思已經很明顯，等同表態爭取連任，甚至於更深一點的含意，更是在向盧秀燕喊話，因為總教練的意思就是不會下場打球，而是會派出最強候選人上場參選2028。



從軟的一面解讀，朱自比總教練，是向盧表達兩人有合作空間，由朱當黨魁擺平紛爭，讓盧能專心在2028華麗登板競逐大位。



然而從硬的一面來看，朱立倫當然也在暗示既然總教練是他，那麼由誰參選2028決定權仍握在朱手上，假設盧秀燕未能朱充分達成合作共識，朱未必不會找其他人參選2028。

