逃亡25天投案　南院裁定陳啟昱羈押禁見

台鹽實業前董事長陳啟昱被南院裁定羈押禁見。（中評社 資料照） 中評社台南11月25日電/台鹽實業前董事長陳啟昱涉嫌利益輸送掏空子公司台鹽綠能，台南地方法院1日重開羈押庭時，陳卻人間蒸發落跑，台南地檢署4日發布通緝，陳啟昱逃亡25天，於25日上午10點在律師陪同下主動到台南地檢署報到。台南地方法院晚間裁定，陳啟昱顯然有滅證、串供、逃亡之虞，裁定羈押禁見，擬送往看守所。



台南地院針對陳啟昱違反證券交易法等案件，25日裁定應予羈押並禁止接見、通信。理由一、被告於羈押聲請書所載之犯行，有卷內相關證據及證人證述可資佐證，足認被告犯罪嫌疑重大。



二、被告所述，對照同案被告及證人之相關證詞，供述有多處矛盾及不相同之處。再考量本案犯罪情節，牽涉公司之利益龐大，相關情節仍有待偵查時一一釐清。且被告與同案被告及相關證人間彼此相互熟識，參酌被告於本案之角色及社經地位，本案犯罪事實龐雜，相關涉案人員甚多，顯然有勾串共犯及證人或湮滅、偽造、變造證據之虞。另本案係“全國”矚目案件，被告竟無視法院之傳喚而故意不到庭，顯然已有逃亡之事實，至為顯然。



三、綜上，被告有羈押之必要，應予羈押並禁止接見通信。



檢調調查，陳啟昱在擔任台鹽綠能董事長任內，與鴻暉國際、晁陽開發等2家土地開發商，在簽下上百公頃的光電租賃契約過程中，涉嫌不法。此外還涉與光電業者共謀浮報工程款項，從中獲利上千萬元新台幣，並安插人馬在下包的光電工程公司，再透過“違約”、“賠償金”等名目，從台綠“左手換右手”搬錢賠給自家廠商，導致台綠及母公司台鹽實業虧損嚴重。

