卓榮泰首赴工商早餐會　吳東亮：盼穩定供電

卓榮泰在吳東亮陪同下，步入工商早餐會會場。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北11月26日電（記者 鄭羿菲）工商協進會理事長吳東亮26日邀請“行政院長”卓榮泰與工商界進行早餐會，這也是卓榮泰上任後第一次參與工商早餐會。其中，美國總統當選人特朗普即將重返白宮，讓工商界存有憂慮，吳東亮直言，特朗普上任後，新政府政策的不確定性，將為全球金融市場與經濟發展帶來重大變數與挑戰。



吳東亮也當著卓榮泰的面委婉地說，台灣在全球AI需求持續強勁的大環境下，政府若能持續營造“多元、穩定供電的環境”，將能進一步強化台因應全球政經環境變遷的挑戰。



卓榮泰26日上午7點半，率“經濟部長”郭智輝、“環境部長”彭啟明、“財政部長”莊翠雲、“衛福部次長”林靜儀等行政官員，赴台北君品酒店參加“工商早餐會”。吳東亮親自到酒店地下停車場迎接卓榮泰，並與卓一同步入會場，卓榮泰隨即也和與會企業家一一握手致意超過2分鐘，雙方互動氣氛良好。



工商界參與的人士包括，工商協進會榮譽理事長、王道商業銀行創辦人暨榮譽董事長駱錦明，榮譽理事長、台灣水泥董事長張安平，榮譽理事長、義美集團董事長高志尚潘思亮，常務理事、晶華酒店集團董事長潘思亮，常務理事、華南金控副董事長林明成，常務理事、東京之星銀行董事長黃清苑，理事、英業達董事李詩欽，理事、法藍瓷公司總裁陳立恆，理事、台灣農畜產工業名譽董事長張裕屏，富邦金控副董事長曾銘宗，永豐金董事長陳思寬等人。



吳東亮致詞時表示，工商協進會自1988年開始，每年固定與“行政院”召開工商早餐會，針對經濟發展相關議題，進行討論與溝通。今天是卓榮泰上任後的第一場工商早餐會，感謝率“部會”首長一起聆聽企業建言。



吳東亮說，今年6月，他與工商協進會理監事拜會賴清德，當時賴清德強調新政府最重要的任務是“拚經濟”，7月“行政院”成立經濟發展委員會，邀請產官學研等意見領袖擔任顧問，協進會多位監事也是其中成員。過去幾個月，我們都感受到“賴政府”團隊非常積極與工商界互動，展現了政府對民間意見的重視、政府與企業協力，以促進經濟發展的企圖心。



吳東亮指出，2024年全球維持經濟成長的同時，也取得通膨率逐漸回穩的成果。台灣受惠於全球貿易回溫，連續12個月出口正成長，帶動整體經濟表現優於市場預期，全年經濟成長率應可超過4%，是近十年來的次高，證明卓榮泰與“內閣”團隊在經濟治理上的卓越能力。



吳東亮認為，展望2025年，在特朗普上任後，新政府政策的不確定性，將為全球的金融市場與經濟發展帶來重大的變數與挑戰。然而，台灣仍有相對樂觀的條件，尤其是在全球AI需求持續強勁的大環境下，加上台商回流與海外科技大廠的資金挹注，出口貿易與民間投資都仍有穩健成長的支撐。政府若能持續營造多元、穩定供電的環境，吸引國際人才，鼓勵金融發展來支持產業成長，並實現亞洲資產管理中心的目標，將能進一步強化我經濟、社會與環境韌性，因應全球政經環境變遷的挑戰。