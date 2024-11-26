陳啟昱投案　蔡正元：一定是喬好條件了

蔡正元。（中評社 資料照） 中評社台北11月26日電／涉及綠能弊案的台鹽實業前董事長陳啟昱在逃亡25天後，昨日投案，並遭台南地院裁准羈押禁見。中國國民黨籍前“立委”蔡正元25日在政論節目表示，“一個人能夠在民進黨的鐵網之下，逃亡這麼久，這不簡單，我只能說是狠角色、厲害！而且竟然在高雄市有這麼多人可以庇護他”，蔡正元更質疑，他現在出來投案表示一定喬好了，條件也談好了，談什麼條件要不要公布一下？



台鹽實業前董事長陳啟昱涉嫌利益輸送掏空子公司台鹽綠能，台南地方法院11月1日重開羈押庭時，陳卻人間蒸發落跑，台南地檢署4日發布通緝後，陳啟昱25日上午10點在律師陪同下主動到台南地檢署報到，經檢察官訊問後，下午向台南地方法院聲請羈押禁見。晚間8點30分聲押庭結束，法官裁准陳啟昱羈押禁見。檢方強調，專案小組還將調查被告陳啟昱逃亡期間，另涉相關藏匿人犯等不法案件。



根據《中時新聞網》報導，蔡正元25日在政論節目《盧秀芳辣晚報》中表示，陳啟昱出來投案，這表示庇護他的人勸他出來投案，這表示庇護他的人也是民進黨的人，民進黨真行、太厲害了，所以有黨證還是有差別。



蔡正元更酸，陳啟昱只是可能跟某些海運關係不大，所以沒辦法坐桶仔（指偷渡船）離開台灣。如果可以的話，搞不好就是現身在菲律賓、越南，賴清德要不要問一下，民進黨有哪些人有本事可以庇護他？這才是重點，這表示有人分到好處，才可以庇護他。



蔡正元強調，他現在出來投案表示一定喬好了，條件也談好了，談什麼條件要不要公布一下？這一定是對他有利的條件他才會願意出來，民進黨真會搞。