工商界憂美　卓榮泰：用新模式與美更多合作

工商協進會工商早餐會。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北11月26日電（記者 鄭羿菲）台灣工商界對美國總統當選人特朗普即將重返白宮，憂慮其政策不確定性將為經濟帶來重大變數與挑戰。“行政院長”卓榮泰26日回應，特朗普政府即將成立，我們必須用新模式與美國更多合作。不過，台灣在全球產業供應鏈中重要的地位不可被破壞，台灣在被需要的時候會更重要，他相信台美經濟發展會朝向有利雙方的方向進行。



卓榮泰也說，他也已請“行政院副院長”鄭麗君、秘書長龔明鑫主持一個新的專案小組會議，就台美科技、貿易、外交等各種策略的合作擬未來具體方向。在場工商界領袖都有很多對外交涉與合作的經驗，若能與政府分享意見，我們絕對尊重各項建議，並納入未來台美經濟小組中作具體討論。



卓榮泰26日上午7點半，率“經濟部長”郭智輝、“環境部長”彭啟明、“財政部長”莊翠雲、“衛福部次長”林靜儀等行政官員，赴台北君品酒店參加“工商早餐會”，這也是卓榮泰上任後與工商界第一場早餐會溝通意見。吳東亮親自到酒店地下停車場迎接卓榮泰，並與卓一同步入會場，卓榮泰隨即也和與會企業家一一握手致意超過2分鐘，雙方互動氣氛良好。



工商早餐會參與的企業界人士包括，工商協進會榮譽理事長、王道商業銀行創辦人暨榮譽董事長駱錦明，榮譽理事長、台灣水泥董事長張安平，榮譽理事長、義美集團董事長高志尚，常務理事、晶華酒店集團董事長潘思亮，常務理事、華南金控副董事長林明成，常務理事、東京之星銀行董事長黃清苑，理事、英業達董事李詩欽，理事、法藍瓷公司總裁陳立恆，理事、台灣農畜產工業名譽董事長張裕屏，富邦金控副董事長曾銘宗，永豐金董事長陳思寬等人。



卓榮泰致詞時表示，我們現在面臨一個重要的課題，就是在世界局勢中，如何在中美競合上，找到台美雙方合作的新模式，所謂的新模式是美國政府即將成立，有新的人事團隊，我們必須用新的模式與美國做更多的合作。



卓榮泰說，他相信在世界民主夥伴國家中、在印太區域和平穩定中、在台海的和平發展中，台灣這個舉足輕重的地位已被全世界看到了，甚至台灣在全球產業供應鏈中的重要地位不可被破壞，這也是全世界公認的。



卓榮泰強調，在台灣被需要的時候，我們會更重要，他也相信台美經濟發展一定會在過去的基礎上，我們努力讓其朝後更有利於雙方、更有利於全球發展的方向、策略進行。我們不僅持續推動台美21世紀貿易倡議，也會努力積極爭取加入國際性組織、區域性組織。