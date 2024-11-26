賴讓洪申翰接“勞長”有目的　郭正亮：水很深

郭正亮。（中評社 資料照） 中評社台北11月26日電／台前“勞動部長”何佩珊因霸凌案引咎辭職，由民進黨“立委”洪申翰接任，台“勞動部”25日下午3時許舉行部長交接典禮，在監交人、“政務委員”陳時中見證下，洪申翰從台“勞動部”代理部長陳明仁手中接下印信，正式就任台“勞動部長”。對此，前“立委”郭正亮25日在政論節目表示，這個事情要發展到許銘春退出高雄市長初選，真的辦出幾個人犯刑事罪，瀆職、貪污等等，賴清德才會得分，這才是洪申翰上任的真正目的，但洪有沒有這個本事，不知道，裡面水很深的。



根據《中時新聞網》報導，郭正亮25日在政論節目《大新聞大爆卦》中表示，就是賴清德喜歡他，而且洪申翰在不分區是卓榮泰推薦的，基本上洪申翰是賴清德、卓榮泰共同喜歡的人。



郭正亮說，當然還有一個考慮，就是他絕對不是“菊系”，坦白講何佩珊也是，但她就是不夠衝撞，洪申翰進去之後就可以把“春”系、許銘春這掛的人鎮住，這是有政治考慮的。



郭正亮表示，接下來該處裡的，就是後面職場霸凌的機制要怎麼建立，把機制弄清楚，接下來查到誰就辦誰，對賴清德來說都是小官，接下來大家就關注洪申翰怎麼把這個真相讓大家知道。



郭正亮認為，這個事情發展到許銘春退選，真的辦出有人犯刑事罪，瀆職、貪污辦幾個人出來，賴清德才會得分，這才是洪申翰真正的目的，但他有沒有這個本事，不知道，裡面水很深的。