“立院”今審“考試院長”人選　周弘憲提改革

台“考試院長”提名人周弘憲。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北11月26日電(記者 俞敦平)台“考試院長”提名人周弘憲今日於“立法院”接受審查前進行說明時，強調“考試院”的改革方向，包括推動電腦化測驗、完善文官制度、建立友善職場環境，並承諾以專業與創新應對未來挑戰，致力於維持“國家”考試的公平公正與促進社會流動。



“立法院”全院委員會26日審查“考試院長”被提名人周弘憲。



周弘憲首先強調“考試院”作為“國家”最高考試機關，負責公務員考試、保障與人事政策的規劃，並指出未來需要以改革與創新應對現代社會的挑戰。



周弘憲表示，“考試院長”期以來秉持公平與公正的原則，透過“國家”考試選拔公務人才，為社會提供流動機會，獲得民眾的信任。然而，面對數位時代的來臨，傳統紙筆考試的模式已不符需求。他提到，“考試院”推動電腦化測驗政策已有20年，目前已有15項考試採用相關方式，未來將加速推動。此外，他倡議在考試評量中增設口試等多元選才機制，以更全面評估考生的能力，確保符合現代政府需求。



針對文官制度的完善，周弘憲指出，穩定的文官體制是“國家”進步的基石。他提出，必須妥善配置“中央”與地方政府的人才，避免地方人才因升遷需求流失至“中央”機關。他亦提到，少子化已成為重要課題，應進一步建構友善的職場環境，支持年輕公務人員安心生育與育兒。



在職場環境方面，周弘憲強調，過去公務人員保障措施雖有進展，但仍需加強以杜絕職場霸凌等問題。未來，他將推動相關法規修訂，建構更友善的工作環境，保障公務人員的權益。



周弘憲也提及，其個人長期從事與“考試院”相關的法務與人事工作，擁有深厚經驗。他承諾，若審查通過，將迅速進入狀況，帶領“考試院”新團隊在“國家”考試、文官體制改革與數位轉型等方面持續努力，並強調傾聽社會各界意見，與“中央”及地方機關合作，完成改革目標。