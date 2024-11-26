軍購攻擊型無人機報價前後不一　綠委也質疑

“外交及國防委員會”。（中評社 資料照） 中評社台北11月26日電／台灣向美採購兩款攻擊型無人機，包括685套人員殺傷用的彈簧刀三00型，以及291套反裝甲的Altius 600M型，去年向“立法院”提出時，預算為新台幣60多億元；今年6月美國五角大廈公告，卻高達115億元；8月底美方提交給台軍方發價書時，又降為55億元。台“國防部”昨日向“立院”“外交及國防委員會”提出，希望能利用多出額度，向美方增購反裝甲無人機，但藍綠“立委”並未同意，連主持會議的綠召委王定宇都認為，案子出現價格不一，軍方也該自己好好做功課。因此昨天不作決議，要求軍方繼續向“立委”溝通。



採購攻擊型無人機的計劃代號“獵鴞”，期程為2024至2026年度。去年“立院”審查2024年度預算時，美方尚未正式公告出售，因此採機密預算編列。今年8月底出爐的2025年預算書，首度列入公開預算，總金額為115億餘元。然而，日前傳出發價書總金額僅55億元，因此，“立院”“外交及國防委員會”昨日邀“國防部”進行專案報告，說明原因。



民進黨“立委”羅美玲質疑，金額為何落差如此巨大？台方有無向美方反映？



台“國防部長”顧立雄指出，美方提出115億元數字時，曾向台方說明，這是綜合計算各項支出的最高價格。他希望“立院”支持以多出的60億元，增購更多反裝甲無人機。



國民黨“立委”陳永康則說，軍售案展現美國對台灣支持，台方雖相信美方，但中間可能有疏忽，出現如此龐大價格落差，除了美方內部檢討，軍方也可提出要求美國改進。



國民黨“立委”馬文君也質疑，軍方是否故意先編出天價，再利用剩餘款去增購？



台陸軍參謀長陳建義中將說，如果重啟建案，恐怕要到2030至2031年才能獲得。



馬文君說，無人機進步非常快，是否需一次買這麼多？就算真有必要增購，可用戰備急需之名建案，例如先前採購岸置魚叉飛彈，“立委”也都願支持。



擔任輪值召委的民進黨“立委”王定宇說，軍售案從發價、核價到稽核，都是美軍負責。台方雖信任美方，但案子出現價格不一，軍方也該自己好好做功課。



王定宇表示，本案最後要另建新案、增購、繳回預算，使用單位都需有數量依據作佐證，但目前報告都沒有這些資訊，因此昨天不作決議，要求陸軍繼續向“立委”溝通。