中華隊奪冠　盧秀燕祭好康全城同慶

盧秀燕主持市政會議。（中評社 方敬為攝） 中評社台中11月26日電（記者 方敬為）中華隊24日強壓日本，拿下世界棒球12強賽金牌，中國國民黨籍台中市長盧秀燕今天宣布，將祭出多重好康，全城同慶，除了共享單車iBike免費騎，台中購物節獎項加碼，包括珍稀的中華隊全體球員簽名球、增一輛百萬汽車等大獎，要與市民分享中華隊奪冠的喜悅，同時，針對奪牌獎金方面也將有適當調升，鼓勵中華健兒在外爭光。



盧秀燕26日主持市政會議，在現場揭開本屆世界棒球12強賽中華隊全體球員簽名球，以及CT AMAZE應援女孩全隊簽名球，宣布台中市政府為了歡慶中華隊奪冠，這兩顆珍稀簽名球將列為台中購物節加碼獎項，並於本周六抽獎送出！



盧秀燕說，中華隊奪冠，市府祭好康，全城同慶，除了2顆簽名球公開展示並送出，也有汽車業者共襄盛舉，加碼捐出一輛百萬汽車，替購物節增添大獎項，嘉惠參與購物節活動的消費者。市府在11月30日與12月1日周六、日兩天，並推出共享單車iBike全程免費騎，要與市民朋友分享金牌喜悅。



盧秀燕表示，除了祭出好康優惠，市府感謝中華隊球員與教練的貢獻，未來2年內，球員、教練來台中搭乘捷運都免收費，設籍台中市的球員陳冠偉則獲得終身免費搭乘權。另外，奪冠獎金也加碼，對運動選手的鼓勵要及時，除了中央發放國光獎金新台幣700萬元外，市府將再加碼獎金70萬元。



盧秀燕強調，她上任後特別重視獎勵運動員，將原先的奧運金牌獎金從新台幣15萬元提高到300萬元，數十倍增，以具體作為感謝體育人才的付出。