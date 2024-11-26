買無人機軍方多編一倍預算　藍委批在充胖子

藍委王鴻薇批評，台軍方要五毛給一塊，無人機預算是打腫臉充胖子嗎？（王鴻薇臉書） 中評社台北11月26日電／“立院”持續審查“國防”預算，台陸軍司令部參謀長陳建義25日赴“立院”報告“獵鴞專案”，書面報告已送至“立院”，預計可獲得976套偵攻型無人機，其中採購反裝甲型無人機291套。但中國國民黨籍“立委”王鴻薇質疑，陸軍編列預算為新台幣115億餘元，整整比美方報價多了60億餘元，這樣要五毛給一塊，請問“國防部長”顧立雄都沒有疑慮嗎？



藍委王鴻薇25日在臉書質疑，台軍方“要五毛給一塊，無人機預算打腫臉充胖子”嗎？她說，軍方昨天在“立法院”“外交及國防委員會”報告“獵鴞專案執行規劃”，但被藍委馬文君發現，軍方送到“立法院”的報告指出：美方於2024年8月分別提供本案2型裝備發價書，合計55億餘元。但台灣在2024年8月陸軍修訂整體獲得規劃書，卻編列預算為115億餘元，整整比美方報價多了60億餘元，這樣要五毛給一塊，請問“部長”顧立雄都沒有疑慮嗎？



王鴻薇批評，針對防務採購多編列的經費，是要“立法院”給軍方空白授權？還是軍方要保留預算？這都令人質疑。



王鴻薇指出，顧立雄是律師出身，難道軍方這樣編列預算沒有違法財政紀律、沒有違法預算法規範？王鴻薇質詢“國防部”時，軍方還回覆，如果“立法院”同意，多的錢會再多購置攻擊型無人機飛彈系統。王鴻薇問，但是要買多少架、怎麼買都不知道，更沒有經過立法程序，請問預算可以這樣編嗎？



王鴻薇提醒，不要忘了，“國防部”對美軍購，前有高達220億美金的軍購項目延宕，後有美商雷神公司涉嫌高報軍售款，遭美國政府查獲後達成認罪協商，賠罰款共計新台幣52億元。軍方完全沒有記取教訓，只用戰備需求當藉口，完全不管、不顧台灣的財政狀況。軍售不管美金或台幣，都是億來億去的民脂民膏，“國防部”怎麼一副毫不在乎、要五毛給一塊，拿納稅人的錢打腫臉充胖子？