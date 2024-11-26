賴士葆：“考試院長”被提名人對年改態度關鍵

藍委賴士葆接受媒體採訪。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北11月26日電(記者 俞敦平)中國國民黨籍“立委”賴士葆今日在“立法院”接受媒體聯訪時表示，“考試院長”與副院長被提名人對年金改革的態度，將是國民黨團決定是否支持的重要關鍵，並強調“考試院”應捍衛憲政職權，避免被邊緣化。



賴士葆首先表示，“考試院”的功能近年來不斷被削弱，甚至有被邊緣化的危機。他認為，“考試院”作為憲政機構，應扮演獨立角色，而非淪為行政機構的附屬單位。



賴士葆指出，現行人事權逐漸集中於人事總處，“考試院”的權限遭到侵蝕。他強調，考試權是台灣憲政架構的重要一環，不應該因制度變遷而被弱化或架空。他呼籲“考試院”被提名人能清楚表態，展現捍衛憲政權責的決心。



此外，賴士葆也提到，“考試院”若因長期功能萎縮，淪為“內閣”化的附屬機構，將令外界對其存在價值產生質疑。他進一步批評，若未來“考試院”完全失去其應有的功能與獨立性，將損害“立法院”對被提名人的信任，影響國民黨團同意權的行使。



最後，賴士葆補充，目前國民黨黨團尚未針對提名案進行討論，將在12月7日的投票前進一步研議立場。他強調，今日的審查重點在於聽取被提名人對年金改革與憲政架構職權的看法，這將影響各“立委”對被提名人的評價與支持度。