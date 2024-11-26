蕭旭岑：放話阻礙兩岸交流的官員是台灣之恥

馬英九基金會執行長蕭旭岑。（中評社 資料照） 中評社台北11月26日電／針對綠媒報導不具名的台灣官員指27日到訪的陸生團中，有多人具中共黨員身分等，馬英九基金會執行長蕭旭岑今日痛斥，在陸生團到訪的前一天，放話抹黑造謠，一天到晚怕被統戰，台灣人的自信到那去了？放話的官員有本事，為何不叫投案的陳啟昱還錢，叫陳菊的子弟兵不要再霸凌公務員？



馬英九基金會邀請包括中國大陸北京大學、清華大學、復旦大學、中山大學、浙江大學、福建師範大學、北京體育大學等7所大學共40名師生，於11月27日訪問台灣9天8夜，此為馬英九基金會第二度邀請陸生團訪台。



蕭旭岑透過新聞稿表示，大陸制度和我們不同，有中共黨員身分根本不足為奇，這與有民進黨身分的台灣民眾去大陸有什麼不一樣？他痛批不具名的官員洩漏訪問團團員個資，也汙衊了兩岸交流的意義，根本是“台灣之恥”。台灣如果真的像民進黨自我吹噓的自由民主，那對於兩岸民間交流，有什麼好怕的呢？



蕭旭岑反問，台灣人的自信到那裡去了？中華隊才在日本拿下棒球世界冠軍，如今也來了兩位奧運金牌的大陸選手，還要去體驗棒球，冠軍對冠軍，這樣的體育交流不好嗎？為何有不具名的官員和側翼的學者要自我矮化？“有這樣的官員與學者，真是丟台灣人的臉！”



蕭旭岑強調，他感謝陸委會、“教育部”、移民署等官員的協助，更感謝陸委會主委邱垂正、“教育部次長”葉丙成有開放的心胸，推動兩岸交流的自信。他反問，為何陸委會和“教育部”都同意了，還有官員對外放話？



蕭旭岑指出，去年也是同樣的套路，一樣是“知情官員”放給自由時報獨家，又是說共青團又是說黨員，然後說馬英九基金會花巨資邀請他們來統戰。請問去年來的陸生團是有統戰到什麼，有釀成什麼“國安”危機嗎？相反的，去年陸生團所到之處，受到台灣民眾不分藍綠的歡迎，這才是真正台灣人溫暖、善良的面貌。



蕭旭岑表示，對於“知情官員”將馬英九基金會依法送審的資料，違反個資法外洩給媒體，他深表遺憾，也要請教這些大官：還是民進黨政府認為，衹有擁有民進黨黨證的人才配享受個資法的保護，其他台灣人，包括大陸人就應該被官員洩漏個資給媒體公審嗎？