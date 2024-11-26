因中華隊奪冠人氣漲　蔡其昌：棒球團結台灣

蔡其昌受訪。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北11月26日電（記者 黃筱筠）台灣這次在世界12強棒球賽拿下冠軍。媒體詢問藍白陣營杯葛明年預算，會不會連帶影響明年體育預算，影響台灣隊伍參加世界經典賽。民進黨“立委”、中華職棒會長蔡其昌今天受訪說，希望朝野想想拿到冠軍的感動時刻，沒有你們支持預算，就無法完成這樣的比賽。未來需要更多預算，不只棒球，還有很多其他體育項目也會影響新興計劃，大家想想棒球把台灣團結起來，朝野應該多想想。



蔡其昌過去以民進黨籍參選過台中市長敗給現任市長盧秀燕，目前因為棒球比賽拿下冠軍，也連帶讓蔡其昌人氣上漲。未來很可能再度參選台中市長，對上國民黨“立委”、“立法院副院長”江啟臣。



台灣在12強棒球賽拿下冠軍，選手返台時，空軍派出4架F-16V戰機伴飛，飛機落地後，還有桃園機場公司的水門禮迎接。今天也有中華文化總會舉辦“英雄谷”遊行。



蔡其昌也提到，他有跟體育署提“國家”賽事的精進進化，未來是分年實施，不知道體育署是每一年給我們，還是一次編四年預算。他還沒去詳細查，還有就是備戰經典賽，大家有看到他說“國家隊”常態化，我們要往前推進，第一步衹有情蒐、第二步步驟一定是新的預算，希望“教育部”體育署多多支持。未來需要更多預算，不只棒球，還有很多其他體育項目也會影響新興計劃，大家想想棒球把台灣團結起來，朝野應該多想想。



賴清德是否指示希望邀請不分朝野共同參加下午的“英雄谷”遊行？蔡其昌說，我們冠軍賽前就收到，賴清德要表揚。冠軍後才有更多細節，賴認為這是“國家”的歡呼，我們只收到訊息，這是“國家”的事情，他覺得這個利益良善，為選手加油，棒球是團結台灣很重要的事情。



他說，當天拿下冠軍時，台灣巷子全部歡呼，台灣最團結的剎那，選手他們是主角，今天下午的遊行，社會各界可以為他們加油打氣，但是各界秩序上也有控管，像昨天有點混亂，導致奇奇怪怪的狀況發生，希望主角就是選手。