率大法官人選拜會綠黨團　潘孟安有信心通過

潘孟安26日帶領“司法院”正副院長被提名人與大法官被提名人，拜會民進黨團。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北11月26日電（記者 黃筱筠）“總統府”秘書長潘孟安今天帶領“司法院”正副院長被提名人與大法官被提名人，拜會民進黨“立法院”黨團，因為世界12強棒球賽台灣拿下冠軍，拜會時不時傳出笑聲。府方也安排週五拜會在野黨團。潘孟安說，應該會有信心，希望通過審查。



下午由文化總會規劃將舉辦世界12強棒球賽冠軍選手遊行“英雄谷”。潘孟安說，這是辦喜事，大家都準備好了。



“司法院”正副院長及5名大法官任期至10月30日屆滿。賴清德提名台大法學院特聘教授張文貞任“司法院長”、“國會”觀察文教基金會董事長姚立明任副院長；大法官被提名人包含政治大學法律學系教授何賴傑、成功大學法律學系教授陳運財、最高行政法院法官兼審判長王碧芳、“中央研究院”法律學研究所研究員廖福特、台灣大學國家發展研究所教授兼所長劉靜怡。



由於姚立明擔任過賴清德競選主委，2014年當過柯文哲團隊競選總幹事，被在野黨批評是“政治變色龍”，通過機會恐怕不大。



民進黨團幹事長吳思瑤會後受訪說，其實大家在外面都有聽到場內士氣非常高昂、振奮，因棒球的效應、正能量滿滿。今天潘孟安帶領“司法院”正副院長被提名人跟5位大法官被提名人來拜會，大家熱情相待，主要是幾位被提名人，過去都是法界的翹楚，跟大家在法律的各種議案上，合作經驗多。



她強調，大家都是老朋友，互動起來當然非常地和善，像是老朋友一樣，彼此招呼。希望為台灣隊集氣加油，並預祝大法官人事同意權案一切都非常順利。由於“司法院”人事同意權投票是12月24日，也是聖誕夜，給民眾一個未來“司法院”好的人事布局。今天的拜訪，氣氛活絡，大家都是合作多年的戰友，大家都很熟悉。



媒體詢問，現在“考試院”人事正在進行審查，黨團的立場？吳思瑤說，今天是進入審查的程序，所有黨團都有推派代表。針對正副院長跟幾位考委，都推派代表進行詢答。希望透過詢答來行使“立委”的審查權。他們正向期待12月17日的考委同意權投票，有好的結果。但審查程序都要嚴格進行，這部分即使民進黨是執政黨，也推派代表進行審查，詢答的委員都會充分準備。